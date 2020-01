Oroscopo Branko di oggi, 10 gennaio 2020: i pronostici dell’astrologo

Oroscopo 10 gennaio Branko: Toro

Una grandissima giornata per voi, l’unico aspetto negativo è che questo momento finirà esattamente domani. Eppure, gli influssi si faranno sentire in maniera positiva anche più avanti, specialmente per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Gemelli

Affari molto aiutati dalla Luna in Cancro, ci saranno importanti prospettive di guadagnare qualcosa in più. C’è però aria di cambiamento, che sia in amore, così come in generale nei rapporti interpersonali.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Cancro

La luce lunare nel Cancro è fortissima ed è protagonista in questa giornata. Ci sono però pro e contro: ad esempio, bisogna essere cauti con gli investimenti e con il denaro in generale.

Oroscopo 10 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 10 gennaio Branko: Leone

Il plenilunio in Cancro scatta oggi e poi la Luna arriverà nel Leone, portando grande intensità nei rapporti familiari, dando la possibilità per l’apertura di una pagina nuova della vostra vita.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Vergine

Single della Vergine, è il vostro momento per fare nuove conoscenze, con questa Luna magnifica. In generale apritevi agli altri, uscite con gli amici e cercare di divertirvi, perché questo aiuterà in generale.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Bilancia

I sentimenti, che per voi sono un obbligo, sono sempre un rischio: si potrebbe finire per non avere ben chiaro cosa vi accade intorno a livello relazionale. In particolare sul lavoro a volte è necessario agire secondo fredda razionalità.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Scorpione

Il lavoro a gonfie vele grazie al plenilunio in Cancro, in particolare per gli ascendenti Toro per i quali non c’è l’azione di disturbo di Urano. Mercurio e Sole in Capricorno offrono un importante scudo in vista di importanti affari.

Oroscopo 10 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 10 gennaio Branko: Sagittario

Luna in Cancro nel fine settimana, un segnale per il progresso lavorativo e anche la crescita in personalità. La vostra posizione sarà sempre più riconosciuta e affermata in questi giorni.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Capricorno

È il momento di mettere un punto e riflettere sul da farsi. La situazione Lunare ha la sua incidenza sulla salute, attenzione all’alimentazione e controllatevi bene. In seguito, la Luna va in Leone e sarà un elisir d’amore.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Acquario

Il cielo ha una bella “faccia” per il piano professionale. In particolare, c’è da segnalare la possibilità di fare conoscenze interessanti per tutte le sfere: lavoro, amore e amicizie. Da segnalare anche una crescente passionalità.

Oroscopo 10 gennaio Branko: Pesci

Questa grandiosa Luna piena interviene nella sfera dei sentimenti e nella vostra vita sessuale, in maniera molto intensa. Anche la fortuna è ben potenziata, e sarebbe bene approfittare di questo cielo anche sul lavoro.

