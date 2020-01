Oroscopo Branko di oggi, 13 gennaio 2020: i pronostici dell’astrologo

Oroscopo 13 gennaio Branko: Toro

Le vostre riflessioni in concretezza sono favorite da Urano, fatto che va ad alimentare le vostre possibilità professionali. Fino a metà mese in generale le stelle vi sorrideranno in tutte le sfere.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Gemelli

Marte da tanto tempo fa sentire il suo peso nelle relazioni, anche Venere è in Pesci per cui cercate di non mettere il dito nella piaga. Molto meglio per il piano professionale, ci saranno incontro gratificanti.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Cancro

Comincia bene questa settimana, la Luna in Vergine e Mercurio da giovedì propositivo aiuteranno nei rapporti interpersonali e sul lavoro. Manca una fase lunare che indica una sfida da affrontare.

Oroscopo 13 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 gennaio Branko: Leone

Sul lavoro anche degli instancabili come voi risentiranno di qualche problemino. Venere è ok in pesci da questa sera, ma ci sarà Mercurio opposto. Cercate di non prolungare le dispute vecchie.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Vergine

Ci sono dei “capitomboli” finanziari di alto livello che causano problemi anche nel vostro piccolo, eppure il cielo vi dà una protezione invidiabile e vi consente di ripartire con fiducia.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Bilancia

L’ultimo quarto nel vostro segno sarà realtà nei prossimi giorni, non è una cosa ottima perché vi sarà chiesto di stilare un bilancio dell’ultimo anno. Approfittate ora per fare pulizia nella vostra vita.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Scorpione

Succederanno tantissime cose nei prossimi giorni e la cosa vi renderà alquanto stressati. Venere in Pesci sarà l’unica situazione favorevole ma non pensate lo sia soltanto per le relazioni amorose.

Oroscopo 13 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 gennaio Branko: Sagittario

Siete delle vere trottole da quando è iniziato il 2020, per cui anche per voi arriva il turno per riposare. Dovete approfittarne ora, prima che Venere inizi a disturbare in Pesci.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Capricorno

Il lavoro a gonfie vele grazie alla Luna che incentiva anche le trasformazioni. In questo senso bisogna cambiare, anche in maniera profonda, il vostro approccio sul lavoro.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Acquario

In molti non hanno approfittato dei favori di Venere, e ormai quello che è lasciato è perso in amore. Adesso è il turno di Mercurio, che favorisce altre sfere come lavoro e carriera, ma per poco tempo.

Oroscopo 13 gennaio Branko: Pesci

Sta finalmente per arrivare il sentimento che aspettavate, e senza fare distinzioni anagrafiche. Questo segno infatti è sempre pronto ad amare, anche in vecchiaia, e persino con passionalità.

Queste le previsioni di Branko come di consueto su Italia Sera, dove potete trovare anche l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, oltre alle sue previsioni per domani.

