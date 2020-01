Oroscopo Branko di oggi 21 gennaio 2020: le previsioni dell’astrologo

La prima settimana del mese è caratterizzata dalla vita personale e dal ruolo che la famiglia svolge. Ieri è stato piuttosto stancante, ma con il sole negativo, non sai cosa pescare stamattina.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Gemelli

Viaggi, incontri, movimento. Una nuova opportunità per vincere ma la notizia arriva con un po ‘di ritardo, perché oggi c’è l’influsso della Luna e persino i tuoi piedi sono influenzati dal peso di Marte.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Cancro

Alcuni degli effetti del Sole positivo si possono vedere e Mercurio, generoso negli affari e nella finanza, sta iniziando a rilanciare le vendite, magari confrontando partner e concorrenti in una gara. Non è un quadro astrale perfetto, ma ti sentirai meglio perché la perfezione non ti interessa: vuoi vivere per le tue emozioni.

Oroscopo 21 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 gennaio Branko: Leone

In un momento strategico di Venere, soggetto dell’amore, ci sono passaggi densi, e Marte e Luna risvegliano i sentimenti della vecchia coppia.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Vergine

L’opposizione di Venere e Nettuno non consente oggi una situazione pacifica nella famiglia e nel matrimonio. Ma una stella dalla tua parte, Mercurio, la cui protezione riguarda iniziative professionali, commerciali, educative.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Bilancia

Il primo raggio del Sole non è abbastanza per ripristinare l’energia persa, domani infatti ci saranno problemi di salute. Invece Mercurio e Marte lavorano insieme per creare un altro capolavoro professionale.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Scorpione

Urano è sempre in grado di togliere elementi, e ora di più perché è quadrato con il Sole in Acquario. In passato, abbiamo dimostrato che relazioni forti ed emozioni sono dominate da Saturno, che non rappresenta una minaccia.

Oroscopo 21 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 gennaio Branko: Sagittario

Pensieri per gli anziani. Non una settimana comoda, ma anche per il fisico. Ama il mondo con le tue risate e l’amore. Venere oggi è in grado di mettere in dubbio coloro che ti mostrano lealtà mille volte.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Capricorno

Con questo mood puoi fare tanto prima di decidere di ottenere i risultati professionali e finanziari che potevi ottenere l’anno scorso. Domani, la luna sarà sulla sua strada, gli altri corpi celesti passeranno senza preoccupazioni, sarai luminoso intorno e fuori.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Acquario

La nuova stagione del compleanno inizia bene e si apre immediatamente un nuovo percorso per la professione. Questa settimana richiede costante attenzione, grande impegno.

Oroscopo 21 gennaio Branko: Pesci

Periodo grigio, fino a quando non trovi quello che stai cercando. Molti nel tuo ambiente professionale sono alla ricerca di difetti nel tuo lavoro e nelle tue azioni. Nessuna fretta, se sarai attento otterrai grandi successi.

