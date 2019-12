Oroscopo Branko di oggi 23 dicembre 2019: la giornata segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 23 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di venerdì.

Oroscopo 23 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 dicembre Branko: Ariete

Situazioni stimolanti e fugaci in vista, sarete anche istintivi e questo non è detto che sia un male. Infatti, in questo momento se vi soffermate troppo a ragionare perdete tempo e vi allontanate dagli obiettivi. Oroscopo 23 dicembre Branko: Toro

Sul lavoro si mette davvero bene, avete tutti gli astri dalla vostra almeno per quanto riguarda la sfera professionale. Non solo: arrivano soldi, forse anche dai tradizionali giochi in famiglia. Oroscopo 23 dicembre Branko: GemelliUna pre-vigilia complicata, si lavora ancora e sicuramente non manca lo stress, le pressioni, i nemici e qualche critica. Però non pensate di essere onnipresenti e onnipotenti: tirate una linea e stop. Oroscopo 23 dicembre Branko: Cancro Cascano a fagiolo queste feste perché ormai la fatica vi pervade. Tuttavia anche durante le feste qualche grattacapo ci sarà, dovrete essere voi a cercare di non preoccuparvi o arrabbiarvi per cose di poco conto.

Oroscopo 23 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 23 dicembre Branko: Leone Il lavoro è condizionato dagli astri in Capricorno, ma in senso positivo con prospettive di crescita economica. Vanno coltivati però molto i rapporti, le amicizie e i sodalizi commerciali. Oroscopo 23 dicembre Branko: VergineInflussi lunari che vi tengono sotto pressione: da evitare il troppo lavoro, l'attività agonistica e i rapporti troppo impegnativi. Basterà però un po' di autocontrollo per scavallare queste feste un po' stressanti. Oroscopo 23 dicembre Branko: Bilancia Il Natale è tradizionalmente rosso, ma per voi di più: Branko parla di amore, che grazie a Venere bacerà la Bilancia. Gli innamorati giovani beneficeranno anche di Nettuno. Oroscopo 23 dicembre Branko: Scorpione Molti i segnali positivi: la Luna nuova in Capricorno per Santo Stefano e il concomitante transitare di Plutone sembrano suggerire sia successo professionale che una passionalità crescente.

Oroscopo 23 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 23 dicembre Branko: Sagittario Siete pronti alle feste? Molti di voi avranno ospiti da accogliere, dovete quindi cercare di concludere le cose in sospeso e liberarvi dagli obblighi lavorativi. Luna e Mercurio in tandem portano sia denaro che aria fresca per i rapporti. Oroscopo 23 dicembre Branko: CapricornoNon è roba di tutti i giorni avere la Luna dalla propria, ma se consideriamo anche Marte e Giove allora si capisce come questa fase sia un’eccezionale momento. Siete fortunati e pieni di energie, potete concludere affari importanti. Oroscopo 23 dicembre Branko: Acquario Le vostre festività sono illuminate da Venere, che insieme all’influsso di Mercurio vi accompagnerà verso il nuovo anno con il vento in poppa. Sarete capaci di ottenere qualcosa che vi è stato tolto da tempo. Oroscopo 23 dicembre Branko: Pesci Con questa configurazione lunare sarebbe bene evitare le abbuffate a tavola. Chi viaggia deve essere particolarmente cauto, inoltre non è un ottimo momento per praticare sport piuttosto stancanti.

