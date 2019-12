Oroscopo Branko di oggi 24 dicembre 2019: i pronostici della vigilia di Natale

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 24 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di ieri.

Oroscopo 24 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 24 dicembre Branko: Ariete

Apritevi agli altri, è Natale! Che importa se alla vostra cena si presenta un amico in più, c’è Venere a rendere tutto armonioso e dolce. Oroscopo 24 dicembre Branko: Toro

Non giungete a questo Natale nelle migliori condizioni, Marte opposto a Urano ha portato grande stress. La Luna mitiga soprattutto a Santo Stefano ma dovete attorniarvi delle persone giuste. Oroscopo 24 dicembre Branko: Gemelli Passione e amore, perché rinunciare a una delle due? Con Venere e Marte avete entrambe le cose. Attenzione però ai nervi, mantenete la calma e non litigate con marito o moglie.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Cancro Siete tipi da famiglia e così questa è la vostra festa. Marte si trova nel vostro cielo e domina, si svegliano sentimenti e felicità.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 24 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 24 dicembre Branko: Leone Vi sentite sensibili, gentili, dolci, questo perché la Luna premia il vostro cuore e la considerazione che gli altri hanno di voi. I vecchi problemi di coppia sono in risoluzione. Oroscopo 24 dicembre Branko: Vergine In questo Natale avete un forte bagaglio di fatica a causa del mese stressante che avete passato. Non temete perché l’amore che vi porta questo cielo è così grande da superare tutto.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Bilancia Molto bene con Venere e Luna a guidarvi per l’amore, potete ora rifiatare dopo i numerosi impegni che vi hanno costretti un po’ a pensare solo al dovere. Oroscopo 24 dicembre Branko: Scorpione Sotto l’albero avete dei piacevoli incontri, più che altro produttivi in quanto portano prospettive di lavoro molto buone.

Oroscopo 24 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 24 dicembre Branko: Sagittario Con la luce lunare che illumina il vostro cielo tutto si acutizza e velocizza, parliamo dello sviluppo delle relazioni ma anche la creatività e i progetti lavorativi. Oroscopo 24 dicembre Branko: Capricorno Con Giove dalla vostra e la positività di Saturno, oltre a Marte e Venere, non vi potete lamentare: è il vostro Natale, e i benefici di questo cielo dureranno a lungo.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Acquario Venere fa luce sul vostro Natale, e le scaramucce con Marte portano come risultato un plus di eccitazione. Oroscopo 24 dicembre Branko: Pesci Non potete più fuggire l’amore: è il momento di lasciarsi andare con tutti questi pianeti che spingono la vostra passionalità. In generale tutto ciò che è piacere è promosso dalle stelle di questo Natale.

Aggiornamento ore 9.30