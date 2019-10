Oroscopo Branko di oggi 24 ottobre 2019: i consigli dell’esperto

Urano in trigono a Luna in Vergine, dona mente inquisitiva e avida di conoscenza, avete vedute ampie sulla vita e non vi preoccupate di cose banali. Sono gli altri che vi coinvolgono vostro malgrado in situazioni che non vi portano né successo, né guadagno. Fate le vostre scelte in modo autonomo, non ascoltate coniuge e famiglia, piuttosto gli amici.