Oroscopo Branko di oggi 27 dicembre 2019: segno per segno, la giornata

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 27 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di ieri.

Oroscopo 27 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 27 dicembre Branko: Ariete

La salute non è al massimo, problemi alle ossa e digestivi (anche per le esagerazioni natalizie). Recuperate per quanto vi è possibile. Oroscopo 27 dicembre Branko: Toro

Non ne avete più dopo la lunga corsa di questi mesi: tutto vi ha stancato, dagli impegni agli imprevisti. Tranquilli, prima o poi recuperate anche voi. Oroscopo 27 dicembre Branko: Gemelli Avete qualcosa di nascosto nel vostro intimo che non riuscite a esprimere, che sia a casa o sul lavoro. Dovete approfittare del cambio di anno per esprimervi. Oroscopo 27 dicembre Branko: CancroNon è la giornata giusta per stringere accordi professionali, la configurazione del vostro cielo sconsiglia l’intraprendenza in questo senso.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 27 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 27 dicembre Branko: Leone Il rapporto amoroso ha bisogno di una scintilla e presto sarete accontentati. Ad ogni modo si vive bene in famiglia e positivi gli affetti amicali. Oroscopo 27 dicembre Branko: Vergine Un exploit clamoroso per la fine dell’anno, considerando anche le pene pregresse. Svoltato l’anno però torna qualche polemica familiare. Oroscopo 27 dicembre Branko: BilanciaSi mette un po’ malino, qualche problemino per la vostra sfera familiare. I transiti planetari vi portano spossatezza, stanchezza, avete impegni probanti da affrontare. Oroscopo 27 dicembre Branko: Scorpione Le stelle in questo momento vanno sfruttate per costruire qualcosa di nuovo. Tante congiunzioni astrali per lo scorpione che vede promuovere anche i viaggi e i rapporti di parentela.

Oroscopo 27 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 27 dicembre Branko: Sagittario Adesso il vostro cruccio è la sfera professionale e il denaro: i pianeti promuovono l’intraprendenza economica. Siete facili a trovare nuovi rapporti lavorativi. Oroscopo 27 dicembre Branko: Capricorno Tanti tornano oggi al lavoro e per voi c’è la protezione della Luna nuova. In prospettiva ci saranno cambiamenti sul lavoro anche molto importanti, promozioni, progetti intraprendenti. Oroscopo 27 dicembre Branko: AcquarioSiete stanchi per l’influenza di Marte in Scorpione, e avete già superato delle sfide probanti, riuscendo a rinascere e rinnovarvi, anche in amore. Oroscopo 27 dicembre Branko: Pesci Il vostro successo sarà ben indirizzato da Marte, ma non dovete pensare che le cose belle piovano dal cielo così. Dovete fare la vostra parte.

Aggiornamento ore 9.30