Oroscopo Branko domani, 1 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Ben ritrovati nella nostra sezione dedicata alle stelle, se avete letto l’ultimo oroscopo di Branko per le previsioni di domani, 1 ottobre 2020, frutto della sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 1 ottobre 2020 e poi leggete anche l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 1 ottobre Branko: Ariete

Controlla il tuo temperamento alla porta prima di affrontare un supervisore perché entrambi siete stati ingannati. La domanda è da chi?

Oroscopo 1 ottobre Branko: Toro

Interrompi le conversazioni religiose o politiche sul nascere prima che inizi la predica. Cambia argomento in meteo. Ops! Anche questo potrebbe essere controverso.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Gemelli

Un’ipotesi che hai dato per scontato è capovolta. Lavoraci come meglio puoi. Potresti scoprire che ha più senso da una prospettiva diversa.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Cancro

Una fantastica analisi punto per punto trasmette ai tuoi cari che intendi affari. Li vedrai ripulire il loro atto entro la fine della giornata.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 1 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 ottobre Branko: Leone

Sei stato portato a credere che le cose fossero difficili, quindi non sei felice di sapere che c’erano più soldi per tutto il tempo. Meglio essere sotto il budget che oltre.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Vergine

Stavi aspettando che l’altra scarpa cadesse ed è così. È pesante (più scarponi da combattimento che flip-flop) ma le cose miglioreranno da qui.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Bilancia

Tieni gli amici vicini, ma i rivali più vicini. C’è molta energia competitiva ora e non sarà facile capire la differenza tra i due.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Scorpione

Il motivo per cui rimandi a vedere un vecchio amico è perché scoprirà che qualcosa non va. Non preoccuparti. Lo sa già. È per questo che è qui.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 ottobre Branko: Sagittario

Non cancellare ancora il nuovo capo. Sotto il comportamento soffocante si trova l’anima di un bambino selvaggio.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Capricorno

Grazie al cielo non dici la metà delle cose che pensi, specialmente quando scopri che qualcuno di cui dubitavi ti difendeva dietro le quinte.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Acquario

Sei un grande sostenitore della “cura parlante”. Tu e una persona cara potreste non trovare una soluzione, ma liberare l’aria illumina la prospettiva.

Oroscopo 1 ottobre Branko: Pesci

Non puoi fare i compiti emotivi per entrambi i lati di una relazione. Annulla lo scopo. Ognuno deve imparare al proprio ritmo.

