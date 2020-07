Oroscopo Branko domani, 10 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 10 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 10 luglio Branko: Leone

Una minaccia di espulsione può coprire il fatto che questa persona non è mai stata seria. Non cadere per questo.

Oroscopo 10 luglio Branko: Vergine

Non lasciare che la paura dello scontro ti sia costata un alleato. Evitare l’oggetto invia il messaggio sbagliato. Elimina l’aria e entrambi i lati respireranno più facilmente.

Oroscopo 10 luglio Branko: Bilancia

Difficile guardare qualcun altro fare la pausa che meriti, ma essere un buon sportivo. Verrà il tuo momento.

Oroscopo 10 luglio Branko: Scorpione

Non essere costretto a impegnarti in qualcosa prima di essere pronto. Non hai ancora la sensazione di aver trovato quello che stai veramente cercando. Di ‘ai tipi esigenti che avranno la loro risposta non appena lo farai.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 10 luglio Branko: Sagittario

L’autodisciplina non è mai stata così importante, specialmente quando si tratta di pensare alla materia. Puoi cambiare le tue circostanze se vuoi.

Oroscopo 10 luglio Branko: Capricorno

Attento. La lealtà ti richiede di stare al fianco di un amico, ma l’autoconservazione insiste sul fatto che trovi un modo per essere discreto al riguardo. Anche tu non vuoi essere trascinato verso il basso.

Oroscopo 10 luglio Branko: Acquario

Tendi a chiuderti di fronte alle emozioni fuori controllo di qualcuno. Istrionici a parte, questa persona ha un buon punto ed è degna di considerazione.

Oroscopo 10 luglio Branko: Pesci

Un amico che non ha ascoltato i tuoi consigli si muove come previsto. Ma invece di dire “Te l’avevo detto”, aiutalo a rimettersi in piedi.

Viste le previsioni di domani di Branko, vi indichiamo le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.