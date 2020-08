Oroscopo Branko domani, 11 agosto 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 11 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 agosto Branko: Leone

Quello che sembra una vittoria facile è solo il round di apertura. Ci sono altre scaramucce a venire. Ricorda che non tutti sono sinceri come te.

Oroscopo 11 agosto Branko: Vergine

Metti in discussione le decisioni. L’analisi è buona, ma non quando paralizza gli sforzi. Levati di mezzo, perché stai andando bene.

Oroscopo 11 agosto Branko: Bilancia

Non puoi andare avanti senza permesso. Ma non hai abbastanza tempo per effettuare il check-in con un’autorità. Agire e affrontare le conseguenze.

Oroscopo 11 agosto Branko: Scorpione

Il cielo segnala un cambiamento di energia. Invece di confrontarti, sarai facilitante. Scoprite che ciò suscita cooperazione.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 agosto Branko: Sagittario

L’indecisione di un cliente ti fa impazzire. Cambia tattica. Proponi quello che pensi sia il miglior piano. Questa persona stupirà.

Oroscopo 11 agosto Branko: Capricorno

Esiste un complotto cosmico per contrastare i tuoi progressi? No. Ma tendi a prendere strade difficili. Non ti preoccupare. Alla fine arrivi.

Oroscopo 11 agosto Branko: Acquario

Sei in grado di emettere un giudizio. Fallo. Sai che i poteri forti non saranno felici, ma va fatto.

Oroscopo 11 agosto Branko: Pesci

Le circostanze ti frustrano quando ti colleghi con un certo qualcuno. Questo non deve essere male. Ti permette di conoscervi in anticipo.

Avete letto le previsioni di domani di Branko, vi segnaliamo adesso le previsioni di Paolo Fox.