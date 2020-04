Oroscopo Branko domani, 11 aprile 2020: anteprima di sabato

Oroscopo 11 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 aprile Branko: Leone

Questi giorni saranno migliori di prima. Mentre il fine settimana volge al termine, il nostro umore migliorerà. Cerca solo di non essere troppo geloso del tuo partner, perché puoi discutere.

Oroscopo 11 aprile Branko: Vergine

Continui a goderti la grazia delle stelle. La luna piena ti dà carattere e forza interiore. Inoltre, a partire da sabato, Mercurio, il tuo pianeta protettivo, avrà un bell’aspetto per ripristinare il tuo aspetto normale. Stanno arrivando interessanti opportunità di lavoro!

Oroscopo 11 aprile Branko: Bilancia

Devi stare attento con i soldi. Mercurio entrerà nel segno dell’Ariete tra poche ore, e per te significa alcune difficoltà dal punto di vista economico. Stai attento.

Oroscopo 11 aprile Branko: Scorpione

Stai vivendo un periodo di alti e bassi emotivi. Potresti non ottenere le risposte che desideri, ma devi comunque essere paziente. Domani sarà il giorno ideale per lavorare: hai progetti affidabili che possono darti grandi soddisfazioni.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 aprile Branko: Sagittario

In questi giorni le stelle ti assegnano un certo compito: guardare la tua vita, sognare i tuoi amici e circondarti di un amore più originale. Adesso è un buon momento per lavorare in modo più efficiente. Dovrai cercare di non essere troppo generoso con coloro che non lo meritano.

Oroscopo 11 aprile Branko: Capricorno

Fase cruciale per programmare il tuo futuro. Se hai in mente un progetto importante, inizia a muovere i primi passi, perché ti porterà grandi soddisfazioni. Prova a rompere gli schemi!

Oroscopo 11 aprile Branko: Acquario

Questi sono giorni emozionanti sia nell’amore che nel lavoro. Alcuni acquari saranno in grado di vivere una Pasqua piena di bellissimi sentimenti con la dolce metà. Devi prestare solo una piccola attenzione alla tua forma fisica.

Oroscopo 11 aprile Branko: Pesci

Mercurio presto lascerà il segno per raggiungere l’Ariete: significa che per te è tempo di raggiungere i tuoi obiettivi in ​​cantiere. Rimboccati le maniche per realizzare progetti in corso.

Abbiamo letto l’oroscopo di domani di Branko, mentre un’altra anteprima è possibile leggerla con la versione di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00