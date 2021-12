Oroscopo Branko domani, 11 dicembre 2021: le previsioni in anteprima

Secondo incontro con le stelle, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per l’approfondimento sulle previsioni di domani, 11 dicembre 2021, dalla nostra disamina libera sulle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 dicembre Branko: Ariete

Per eseguire il tuo compito con grande stile, aiuta a sbarazzarsi di ogni elemento non necessario. Considera ogni aggiunta come facoltativa finché non si dimostra essenziale.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Toro

Non puoi dire quanto sia reale una cosa finché non è fuori di te. Ciò che rimane nella tua testa non può ricevere abbastanza ossigeno per essere vivo. Prova le cose su carta.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Gemelli

Vorresti fare una scoperta importante. È stato detto che parte della scoperta è determinare cosa vale la pena scoprire. Forse. O forse è tutto qui. In ogni caso, accadrà vicino a casa.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Cancro

A volte parli da solo. Sei anche noto per mettere in scena conversazioni nella tua testa. A volte sei stato infastidito da questa abitudine, ma sarà una vera risorsa, che ti aiuterà a risolvere le cose e ad affinare il tuo pensiero.

Oroscopo 11 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 dicembre Branko: Leone

La fiducia deriva dalla fiducia in te stesso. Non fidarti di te stesso per essere perfetto; come ogni essere umano, commetterai errori. Ma puoi fidarti di te stesso per crescere, imparare e continuare a fare del tuo meglio.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Vergine

Presenterai un'idea. Proprio come vuoi un paio di jeans che si adatti alle tue proporzioni, usa un formato lusinghiero su cui servire la tua idea. Considera i desideri del tuo pubblico e lavora a ritroso da lì. 

Oroscopo 11 dicembre Branko: Bilancia

Perché dire ciò che si può insinuare? Implicare è invitare all’interpretazione. Ogni interpretazione è un filo di energia. Più fili si intrecciano tra te e il tuo pubblico, maggiore sarà la connessione tra di voi.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Scorpione

Finché stai pensando ai “cosa succede se”, puoi anche lanciare una gamma completa, dal terribile al ridicolo e, naturalmente, allo scandalosamente fantastico. Perché cosa succede se si riesce selvaggiamente?

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 dicembre Branko: Sagittario

Non devi essere coinvolto in uno scandalo per offrire “no comment”. È sempre un’opzione, specialmente quando nessuno (a parte il tuo cervello) ti sta comandando di parlare. Non pesando, lasci aperte le tue opzioni.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Capricorno

I lettori accaniti sono scrittori migliori. Gli ammiratori dello stile sono più eleganti. I grandi atleti sono prima di tutto degli appassionati di sport. Qualunque cosa tu voglia diventare, ci arrivi attraverso l’apprezzamento.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Acquario

È il giorno del trasloco. Che tu stia spostando mobili, il tuo corpo, il tuo indirizzo, un nuovo te prende il sopravvento e la vita scatta rapidamente per adattarsi alla nuova identità. 

Oroscopo 11 dicembre Branko: Pesci

Chi è troppo orgoglioso per chiedere indicazioni è in svantaggio. E non devi nemmeno aspettare finché non ti perdi. Affidati a un esperto e imparerai più di quanto hai chiesto.

