Oroscopo Branko domani, 11 marzo 2022: le previsioni in anteprima

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 marzo Branko: Ariete

Vedrai la fine di una lotta. Questo potrebbe riguardare qualcosa che fai per soldi rispetto a qualcosa che fai per amore. Nessuna delle parti del tuo conflitto sarà un chiaro vincitore, ma la situazione si risolverà.

Oroscopo 11 marzo Branko: Toro

Il tempo si piega. Quando aspetti, i minuti si estendono per l’eternità. Quando sei nel flusso, il tempo si confonde. E nei tuoi sogni, il tempo è irrilevante. Mentre padroneggi questa giornata, sembrerà che tu abbia il controllo sul flusso del tempo.

Oroscopo 11 marzo Branko: Gemelli

Puoi fingere di non sapere qualcosa perché aiuta l’altra persona a salvare la faccia, o concentrare la tua attenzione su ciò di cui gli altri hanno bisogno anche se è sciocco. Alla fine, la diplomazia ti avvantaggia.

Oroscopo 11 marzo Branko: Cancro

C’è un mondo stravagante che gioca nella tua testa, mentre il mondo esterno è piuttosto di routine. La tua creatività crescerà mentre cercherai di conciliare queste due esperienze.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 11 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 marzo Branko: Leone

Sai che i soldi non comprano la felicità, ma questo non ti rende soddisfatto con meno soldi. Quindi, farai un lavoro emotivo per la realizzazione personale e un lavoro professionale per denaro.

Oroscopo 11 marzo Branko: Vergine

Le tue capacità di pensiero critico sono al punto. Farai osservazioni acute e le articolerai bene. Questo ti avvantaggia meglio se abbinato strategicamente allo spirito della diplomazia.

Oroscopo 11 marzo Branko: Bilancia

Sai com’è dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato, quindi reagisci con compassione quando qualcun altro commette questo errore. La buona volontà che generi aiutando qualcuno a salvare la faccia è karma in banca.

Oroscopo 11 marzo Branko: Scorpione

La paura è energia; è quindi orientabile. La paura può darti il carburante per correre, pensare velocemente o combattere. Se sai dove correrai, quale problema risolverai o cosa vale la pena combattere, avrai un buon posto dove dirigere l’energia.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 marzo Branko: Sagittario

Gli strumenti utilizzati per creare saranno un focus. Ma non lasciarti ingannare; gli strumenti non fanno la creazione. La creatività è nella testa e nel cuore. Strumenti fantasiosi e costosi possono effettivamente andare contro l’arte.

Oroscopo 11 marzo Branko: Capricorno

Sei fiducioso nelle tue capacità, ma una persona cara lo è ancora di più, ti parla alle tue spalle e apre la strada alla tua prossima opportunità.

Oroscopo 11 marzo Branko: Acquario

Una conversazione si è protratta all’infinito e continuerà fino a quando qualcuno non se ne andrà. Dal momento che non verrà raggiunto un accordo, devi decidere se la conversazione è intrinsecamente gratificante restare fedele.

Oroscopo 11 marzo Branko: Pesci

C’è una decisione da prendere riguardo a una relazione. Non è qualcosa che farete insieme. Pensa a cosa vuoi e cosa non avrai e fai dei piani su cosa farai quando e se i tuoi confini saranno superati.

Aggiornamento ore 9,00

