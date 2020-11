Oroscopo Branko domani, 11 novembre 2020: le previsioni in anteprima

Secondo appuntamento consueto con le stelle, a cui chiediamo nuovi spunti dopo l’ultimo oroscopo di Branko per le previsioni di domani, 11 novembre 2020, con il lavoro di analisi liberamente tratta dalle pubblicazioni di Branko online.

Qui trovate l’oroscopo di Branko per domani, 11 novembre 2020 e poi passate all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 novembre Branko: Ariete

Non c’è tempo da perdere chiedendosi cosa significhi l’altra persona. Parla di ciò che hai già imparato e vedi se puoi ottenere una guida. Fai domande e, se ancora non capisci, chiedine di diverse.

Oroscopo 11 novembre Branko: Toro

Senza il diversivo della novità e del divertimento, corri il rischio di contrarre un brutto caso di serietà. Non aspettare un motivo per trovare l’umorismo nelle cose. La risata è un balsamo.

Oroscopo 11 novembre Branko: Gemelli

Puoi suonarlo bene se lo desideri, ma un numero musicale banale e antiquato tende a suonare nel tuo cuore ogni volta che pensi a una certa persona, un’indicazione che questo potrebbe essere un collegamento per secoli.

Oroscopo 11 novembre Branko: Cancro

Hai già fatto un solido caso con i fatti, e non è rimasto nessun posto dove andare con quello. Se ancora non ha influenzato l’altra persona, spostati nel regno molto influente della storia e dei sentimenti.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 11 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 novembre Branko: Leone

C’è una decisione da prendere e qualcosa di importante in bilico. Stai iniziando ad avere la sensazione che una volta presa una decisione su questo, probabilmente non lo annullerai. Un motivo in più per prenderti il tuo tempo.

Oroscopo 11 novembre Branko: Vergine

In passato, hai gestito idee da alcune persone in cerca di guida o approvazione. Ora ti rendi conto che il tuo bisogno e il tuo obiettivo sono cambiati. Cerca nuovi mentori per nuove direzioni.

Oroscopo 11 novembre Branko: Bilancia

Mostrarsi forte funziona sempre meglio quando hai davvero tutto ciò che serve per farlo. Quando non sei abbastanza sicuro di dove dovrebbe andare la relazione, dimentica la forza. Mostrati curioso e pronto ad ascoltare e imparare.

Oroscopo 11 novembre Branko: Scorpione

Racconta la tua versione della storia. Molte persone sono già andate prima di te, ma questo non rende il tuo punto di vista meno importante. Non sai mai chi ha bisogno di ascoltarti.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 novembre Branko: Sagittario

Non operi mai da solo. Sentirai l’influenza e forse la presenza di qualcuno mentre sei impegnato in un’attività che associ a quella persona.

Oroscopo 11 novembre Branko: Capricorno

La pazienza di alcune persone è molto facilmente sfidata, specialmente quelli che pensano in termini più brevi e chiusi o che hanno un interesse personale estremamente forte.

Oroscopo 11 novembre Branko: Acquario

Non sarai sicuro di cosa dire, ma sarai sicuro che dovresti connetterti e dire qualcosa. Rilassati e inizia la conversazione. Una volta superato il rompighiaccio iniziale, tutto scorre naturalmente.

Oroscopo 11 novembre Branko: Pesci

Hai un ruolo, quindi recitalo. Non preoccuparti di quanto ti stia davvero bene. Questo toglie lo spettacolo. Non è il momento di riflettere. Più tardi, puoi guardare indietro e sapere che hai dato tutto.

Aggiornamento ore 8,00

Lette le previsioni di domani di Branko, ora leggete le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.