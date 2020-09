Oroscopo Branko domani, 11 settembre 2020: le previsioni della giornata

Si ricomincia a parlare di pianeti e stelle. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci dedichiamo alle previsioni di domani, 11 settembre 2020, realizzate in sintesi libera dalle pubblicaioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 11 settembre 2020 e poi scoprite l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 settembre Branko: Ariete

Hai giurato che non saresti tornato a quella stessa discussione con un parente, ma queste cose accadono. Premere quei pulsanti personali è ciò che i membri della famiglia sanno fare meglio.

Oroscopo 11 settembre Branko: Toro

Tendi a trovare scuse per le persone che non se lo meritano mentre critichi coloro che sono leali. Potresti provare a invertire l’equazione prima che sia troppo tardi.

Oroscopo 11 settembre Branko: Gemelli

Non modificare i dettagli per adattarli all’immagine che vuoi vedere o potresti finire per venderti una distinta base falsa.

Oroscopo 11 settembre Branko: Cancro

Sei vittima di pettegolezzi malevoli, ma i rivali devono sentirsi minacciati se stanno andando a questi estremi. Questo si ritorcerà contro di loro.

Oroscopo 11 settembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 settembre Branko: Leone

Sei felice di dare una mano, ma sarebbe bello se la persona bisognosa potesse dire grazie. Una crisi non dà a nessuno la licenza di essere scortese.

Oroscopo 11 settembre Branko: Vergine

Le energie disarmoniche sono forti domani. Non peggiorare le cose generando un’atmosfera negativa. È meglio tenere le opinioni per te.

Oroscopo 11 settembre Branko: Bilancia

Di solito fai le cose in due, ma ora sembra che affronterai il prossimo progetto da solo. È ora di mostrare cosa puoi fare.

Oroscopo 11 settembre Branko: Scorpione

Tecnicamente parlando un problema non è un tuo problema, ma quell’atteggiamento non andrà bene con amici e familiari. Partecipa e insieme puoi risolverlo.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 settembre Branko: Sagittario

Non puoi accontentare nessuno con il cielo che si configura nella giornata di domani. Fai il meglio che puoi e non disperarti per questo.

Oroscopo 11 settembre Branko: Capricorno

Buona fortuna se cerchi di concentrarti su una singola cosa. Ma rimarrai stupito da quanto riesci a ottenere facendo un po ‘di questo e quello.

Oroscopo 11 settembre Branko: Acquario

Ce l’hai avuta con un genitore che elogia tutti tranne te e dovresti dirlo. State entrambi diventando troppo vecchi per questo tipo di gioco.

Oroscopo 11 settembre Branko: Pesci

Ti senti come se non stessi andando da nessuna parte velocemente nella tua relazione? Il tempo è una buona idea. Potreste entrambi prendere una pausa.

Queste le previsioni di domani di Branko, ma consultate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.