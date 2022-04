Oroscopo Branko domani, 12 aprile 2022: le previsioni in anteprima

Secondo incontro con le stelle, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per l’approfondimento sulle previsioni di domani, 12 aprile 2022, dalla nostra disamina libera sulle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 12 aprile 2022 e poi occhio all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 12 aprile Branko: Ariete

Ti senti in colpa per il modo in cui un amico è stato scaricato. Incoraggia a sfogarsi, ma non lasciar sguazzare. Ha bisogno di andare avanti.

Oroscopo 12 aprile Branko: Toro

Andare avanti o tornare indietro? Che ne dici di fare una pausa improvvisata? Il tempo lontano da un progetto ti consente di vedere come stai procedendo.

Oroscopo 12 aprile Branko: Gemelli

Era meglio non sapere? Una domanda legittima dopo aver assistito a una conversazione “off-the-record”. Prenditi qualche giorno per pensare a cosa fare.

Oroscopo 12 aprile Branko: Cancro

Evitare uno scontro può essere peggio che tirarlo fuori. Dichiara quello che hai da dire nel modo più semplice possibile e il gioco è fatto.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 12 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 aprile Branko: Leone

Prendersi cura dei vecchi affari si rivela una manna dal cielo quando si scopre qualcosa di inestimabile durante la revisione dei file.

Oroscopo 12 aprile Branko: Vergine

Una manovra intelligente si ritorce contro, ma tieni duro. Data l’energia selvaggia e pazza delle Stelle al giorno d’oggi potrebbe finire per funzionare per il meglio.

Oroscopo 12 aprile Branko: Bilancia

Solo tu puoi decidere se vuoi continuare ad assumerti una responsabilità. Sì, le persone fanno affidamento su di te, ma devi anche prenderti cura di te stesso.

Oroscopo 12 aprile Branko: Scorpione

Sei nella posizione di ripagare ciò che devi e dovresti. I fondi potrebbero essere ristretti per un po’, ma tornerai in sella.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 aprile Branko: Sagittario

Un rivale sa che sei contro il muro? Probabilmente no. Continua con gli affari come al solito e lui/lei non prenderà mai piede.

Oroscopo 12 aprile Branko: Capricorno

Dai alle persone il tempo di assorbire ciò che stai dicendo. Non è quello che si aspettavano, ma apprezzeranno il pragmatismo di ciò che proponi.

Oroscopo 12 aprile Branko: Acquario

Tutti hanno un’idea di come migliorare. Purtroppo parlano tutti contemporaneamente. Dì agli amici ben intenzionati che puoi ricevere solo un commento alla volta.

Oroscopo 12 aprile Branko: Pesci

Non è il momento di cercare di spiegare perché è avvenuto un fiasco. I colleghi cercano un capro espiatorio e tu non vuoi dare loro nessuna idea.

Aggiornamento ore 9,00

