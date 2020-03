Oroscopo Branko domani, 12 marzo 2020: anteprima dalle stelle

Oroscopo 12 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 marzo Branko: Leone

Per le coppie, i bambini e i nipoti danno gioia nella famiglia, un nuovo hobby è un momento per coloro che ci si dedicano e si divertono. Ma c’è un piccolo problema al lavoro.

Oroscopo 12 marzo Branko: Vergine

Usa più diplomazia, parla meno e non criticare, fare affidamento, non divulgare i tuoi piani. Buon flusso di cassa, scambi, incontri d’affari.

Oroscopo 12 marzo Branko: Bilancia

Ti sentirai male per qualcosa che verrà detto o fatto contro di te. Invece, soppesalo leggermente e non renderlo un dramma, ma pensa a cosa c’è dietro: potrebbe essere un’opportunità per svilupparti.

Oroscopo 12 marzo Branko: Scorpione

I problemi riguardanti denaro, contratti e contenziosi non sono facili da risolvere. Presta molta attenzione ad ogni dettaglio, valuta ogni ipotesi e cerca l’aiuto dei consulenti.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 marzo Branko: Sagittario

Non ti piacciono le cose che sei costretto a fare sul lavoro, non ti piace come va la tua relazione e non ti piace nemmeno come reagisci ai problemi. Riparti.

Oroscopo 12 marzo Branko: Capricorno

Una settimana importante. Devi assumerti la responsabilità, elaborare una strategia e agire senza fermarti. Le competenze in amore, lavoro e in ogni situazione stanno guadagnando slancio ora.

Oroscopo 12 marzo Branko: Acquario

Venere e Urano sono opoosti? Fattene una ragione. Soprattutto, ti faranno del male ogni tanto e ti renderanno… infedele. Altri pianeti sono amichevoli e ti offrono obiettivi divertenti, di lavoro e di successo.

Oroscopo 12 marzo Branko: Pesci

Mercurio entra nei Pesci e ne senti immediatamente gli effetti: le relazioni diventano più realistiche, gli incontri sono più frequenti e stimolati, si rivela un bagliore professionale.

Abbiamo letto l’anteprima di domani di Branko, mentre sempre per domani potete consultare la versione di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00