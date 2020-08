Oroscopo Branko domani, 13 agosto 2020: pronostici in anteprima

Oroscopo 13 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 agosto Branko: Leone

Resisti all’impulso di risolvere un problema. Sostituiresti solo una soluzione rapida con un’altra. Lascialo solo per un po ‘fino a quando non ha senso.

Oroscopo 13 agosto Branko: Vergine

Il cielo mostra che stai imparando più di quanto ti interessi su alcune persone. Tuttavia restituire fiducia aiuta in natura.

Oroscopo 13 agosto Branko: Bilancia

Potresti stringere relazioni commerciali vantaggiose se sei disposto a scommettere su periodi lunghi. Le opportunità fiorenti sono mature.

Oroscopo 13 agosto Branko: Scorpione

Qualcuno mostra interesse. Ma potresti saltarlo perché non è chi vuoi. Perché non essere l’ambizione di qualcun altro per ora?

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 agosto Branko: Sagittario

Qualcuno che non vedete da secoli esce dal nascondiglio. Ma questo è molto più di una semplice chiamata sociale. Questa persona ha bisogno di un favore.

Oroscopo 13 agosto Branko: Capricorno

Un’offerta o un invito sembra allettante. Anche se attraente, prendilo con un granello di sale. Potrebbe evaporare tanto rapidamente quanto si è materializzato.

Oroscopo 13 agosto Branko: Acquario

Non c’è niente come spingere la busta per assicurarti di ottenere la tua strada. Non è qualcosa che ti piace, ma farai tutto il necessario.

Oroscopo 13 agosto Branko: Pesci

Potresti giurare storie d’amore, ma il cielo ha altre cose in serbo. Sperimenterai quel familiare formicolio, ma con una sorpresa.

Avete visto le previsioni di domani di Branko, che potete confrontare con le previsioni di Paolo Fox.