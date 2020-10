Oroscopo Branko domani, 13 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo per disquisire nuovamente di astri. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko vi presentiamo le previsioni di domani, 13 ottobre 2020, nella nostra rielaborazione dalle pubblicazioni di Branko online.

Nel pezzo l’oroscopo di Branko per domani, 13 ottobre 2020 e poi passate all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 ottobre Branko: Ariete

Hai provato ad aiutare un capo fuori controllo, ma alcune persone imparano solo per esperienza. Lascialo spegnere i suoi fuochi.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Toro

Hai ragione a essere scettico riguardo al dare una seconda possibilità a un certo qualcuno. Ma le persone commettono errori e tu non vuoi combinare una cattiva scelta con un’altra.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Gemelli

Attenti ai conoscenti che vi imburrano. Arrivano con ordini del giorno nascosti, quindi fai attenzione a ciò per cui ti iscrivi.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Cancro

Si scopre che non sei la pupilla degli occhi di qualcuno. Ma non sarai lasciato in sospeso a lungo. Hai altri acquirenti.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 13 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 ottobre Branko: Leone

Un rivale usa le tue parole contro di te e non hai altra scelta che assumerti la responsabilità di ciò che hai detto. Vincerai applausi, non scherni.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Vergine

Il piccolo inconveniente potrebbe trasformarsi nel grande fiasco di domani. Tieni traccia degli sviluppi man mano che si svolgono ed eviterai un enorme impegno a novembre.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Bilancia

Le persone hanno bisogno di una cassa di risonanza più che di consigli. Questo semplifica il tuo lavoro perché tutto ciò che devi fare è ascoltare.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Scorpione

Una transazione va in pezzi inaspettatamente. Il cielo migliora la prossima settimana, quindi probabilmente è meglio così.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 ottobre Branko: Sagittario

Non sei impaziente di recuperare il ritardo sui documenti, ma i tuoi occhi si spalanceranno quando scoprirai un prezioso pezzo di corrispondenza o una ricevuta accartocciata.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Capricorno

Hai notizie da qualcuno che non vedi da secoli. Incontriamoci al più presto perché ha anche un’offerta che non puoi rifiutare.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Acquario

È troppo presto per perdonare. Mentalmente sai che dovresti, ma emotivamente parlando semplicemente non ci sei ancora. Va bene. Non c’è fretta.

Oroscopo 13 ottobre Branko: Pesci

Qualcosa su cui riponi le tue speranze cade. Ma non essere deluso perché comunque stavi mirando troppo in basso. Ti meriti di meglio e lo otterrai!

Aggiornamento ore 8,00

Queste le previsioni di domani di Branko, in aggiunta scoprite le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.