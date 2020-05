Oroscopo Branko domani, 14 maggio 2020: pronostici in anteprima

roscopo 14 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 maggio Branko: Leone

Non c’è niente di sbagliato nel godersi il lato materiale della vita, ma può essere portato troppo lontano, e i pianeti avvertono che se nei prossimi giorni sarai troppo attaccato al denaro e ai beni che potrebbero causare problemi. La vita semplice è la vita migliore.

Oroscopo 14 maggio Branko: Vergine

Potrebbe essere saggio consultare gli altri prima di partire in una nuova direzione o iniziare un nuovo progetto. Con Marte che si muove nel segno opposto, amici e colleghi di lavoro hanno il potere di ritardare o addirittura di fermarti. Portali prima dalla tua parte.

Oroscopo 14 maggio Branko: Bilancia

Colleghi e datori di lavoro cercheranno di farti lavorare di più e più velocemente nei prossimi giorni, ma devi resistere. La cosa più importante ora è che prendi solo ciò che puoi gestire comodamente. Impara a dire “no” a richieste eccessive.

Oroscopo 14 maggio Branko: ScorpioneMentre Marte si sposta nell’area più dinamica dovresti puntare più in alto che mai. Più altri affermano che certe cose non possono, o non dovrebbero essere fatte, più sarai determinato a dimostrarle che si sbagliano. Sei un vincitore.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 maggio Branko: Sagittario

Ci saranno momenti nei prossimi due o tre giorni in cui potresti facilmente urlare al cielo frustrato, ma non farà nulla di buono, quindi risparmia i polmoni allo sforzo. Cerca di ignorare le stupidità degli altri; meglio ancora, trova il modo di evitarli del tutto.

Oroscopo 14 maggio Branko: Capricorno

Dovresti goderti una corsa chiara a qualsiasi obiettivo tu stia mirando, principalmente perché gli altri possono percepire che sei di uno dei tuoi umori seri e non ti ostacoleranno. Se vuoi qualcosa, allungati e rendilo tuo.

Oroscopo 14 maggio Branko: Acquario

Assicurati che i tuoi affari finanziari siano in buone condizioni. Se non sei in cima a dove provengono e vanno i soldi, potresti finire per perderne un po ‘lungo la strada. Non sei così ricco che puoi permetterti di non preoccupartene.

Oroscopo 14 maggio Branko: Pesci

Mentre Marte si sposta nel tuo segno di nascita devi dimenticare cosa è andato storto in passato e concentrarti esclusivamente su ciò che farai nel futuro. Non solo sognare ad occhi aperti su cosa ti piacerebbe fare, in realtà iniziare a farlo proprio in questo momento.

