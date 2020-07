Oroscopo Branko domani, 15 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 15 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 luglio Branko: Leone

Cuore spezzato o orgoglio ferito? Concediti il tempo di elaborare. Gli ego contusi sono noti per guarire.

Oroscopo 15 luglio Branko: Vergine

I propri cari e gli amici vengono a cercare parole di saggezza e guida. La pressione forse? Nessun problema. Sei più bravo di quello che pensi.

Oroscopo 15 luglio Branko: Bilancia

La cosa meravigliosa del cielo di domani è che non sarai così impegnato per ottenere le cose giuste. Ciò consente al tuo vero genio di brillare.

Oroscopo 15 luglio Branko: Scorpione

Ciò che sembrava una confusione settimane fa avrà presto senso quando un allineamento unico di circostanze e opportunità si inserirà per mostrarti la strada.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 luglio Branko: Sagittario

Smetti di sembrare stupido. Sei troppo bravo per quello. La compatibilità intellettuale è importante quanto qualsiasi altra compatibilità, forse anche di più.

Oroscopo 15 luglio Branko: Capricorno

Le persone non possono essere lì per te se non lo chiedi, quindi vai avanti e chiedi. Non rimarrai deluso.

Oroscopo 15 luglio Branko: Acquario

Opportunità si fanno largo grazie a questo cielo, che favorisce gli interscambi e la conoscenza di nuove persone.

Oroscopo 15 luglio Branko: Pesci

Getta quei tuoi sogni non realizzati nella spazzatura. Se ormai non li hai raggiunti, non lo farai mai. È tempo di una nuova pagina e una nuova visione.

Avete visto le previsioni di domani di Branko, vi esortiamo alla lettura adeso delle previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.