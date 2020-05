Oroscopo Branko domani, 16 maggio 2020: pronostici dell’astrologo

roscopo 16 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 maggio Branko: Leone

Potresti essere tentato di forzare i cambiamenti che vuoi vedere e potresti persino essere in una posizione abbastanza forte per farlo, ma non essere frettoloso. Aspetta e vedi come si sviluppano le cose nei prossimi giorni. Quei cambiamenti potrebbero realizzarsi.

Oroscopo 16 maggio Branko: Vergine

Più altri affermano che non si può fare qualcosa, più si sarà determinati a dimostrarli sbagliati, e il collegamento Sole – Plutone ti aiuterà sicuramente. Ci riuscirai, ovviamente, ma potrebbe esserci un problemino. Cosa non hai notato?

Oroscopo 16 maggio Branko: Bilancia

Se i tuoi amici ti dicono una cosa ma la tua famiglia ti dice qualcosa di completamente diverso, chi ascolti? Tu stesso, ovviamente. Trova un posto tranquillo dove riunire i tuoi pensieri e lascia che la tua voce interiore ti parli.

Oroscopo 16 maggio Branko: Scorpione

La vita è troppo breve per perdere tempo cercando di evitare ogni piccola cosa che potrebbe andare storta, quindi ignora coloro che sollecitano cautela e corrono un rischio di qualche tipo. Funzionerà per te? Chissà, ma dovrebbe essere molto divertente scoprirlo.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 maggio Branko: Sagittario

L’attività cosmica nell’area finanziaria significa che devi pensare a lungo prima di accettare di essere coinvolto in un progetto che richiederà molto tempo ed energia e, sì, anche denaro. Cosa ti dicono i tuoi istinti? Agisci su quello.

Oroscopo 16 maggio Branko: Capricorno

A volte è facile vedere solo il peggio delle persone, ma se fai lo sforzo dovresti essere in grado di capire perché un amico o un parente ha intrapreso un corso d’azione con cui non sei d’accordo. Una volta capito, sarà più facile perdonare.

Oroscopo 16 maggio Branko: Acquario

Pensa in modo logico e non lasciare che le tue emozioni abbiano la meglio su di te. Può sembrare che qualcuno in una posizione di potere ti stia rendendo la vita difficile semplicemente perché può, ma ha le sue ragioni, quindi stai calmo e rifiuta di arrabbiarti.

Oroscopo 16 maggio Branko: Pesci

Qualcosa che ti viene detto non suonerà vero nelle tue orecchie e hai ogni diritto e ogni ragione per respingerlo. Il tuo rifiuto di giocare potrebbe renderti impopolare con alcune persone, ma è un piccolo prezzo da pagare per evitare il disastro.

Abbiamo visto le previsioni di domani di Branko, e potete leggere anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00