Oroscopo Branko domani, 17 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 dicembre Branko: Ariete

Ci sono molti livelli oltre l’eccellenza. Eleverai un lavoro fondendo gli stili che già conosci e aggiungendo i tuoi elementi insoliti. Il nuovo approccio stupirà e affascinerà.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Toro

Non appena metti una parola su come ti senti, la sensazione si trasforma sottilmente in qualcosa che la tua coscienza può elaborare. Ci sono momenti in cui questo aiuta e altre volte in cui l’assenza di parole è divina.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Gemelli

I tuoi poteri di controllo mentale sono aumentati e guiderai i tuoi pensieri come un cavaliere esperto guiderebbe un cavallo obbediente; la minima tensione sulle redini e i tuoi pensieri vanno nella direzione che hai scelto.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Cancro

Le persone vogliono quello che vogliono. Non aspettare che qualcuno desideri nella tua stessa direzione o intensità. Qualunque cosa tu possa fare per liberare gli altri dalle tue aspettative renderà tutti più felici, specialmente te.

Oroscopo 17 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 dicembre Branko: Leone

Sapendo che il tuo ruolo in un gruppo è essenziale e che sei cruciale per il risultato degli obiettivi degli altri, spesso prendi decisioni in base a ciò di cui tutti hanno bisogno tranne te. Metti in pausa questa tendenza. Agisci nell’interesse personale.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Vergine

Può volerci molto tempo per imparare le basi, o può richiedere poco tempo. Essere il tuo insegnante è il modo più difficile. È meglio guardarsi intorno, allungare la mano e persino pagare per evitare inutili confusioni.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Bilancia

Quando non sai cosa fare per supportare un’altra persona, prova semplicemente qualcosa. Lo sforzo sarà ammirevole, indipendentemente da come atterra. Il fatto che ti interessi a rispondere è, di per sé, significativo.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Scorpione

Anche se “nessun dramma” è tra i tuoi proclami, il fatto è che senza un certo grado di tensione e conflitto, la storia di una relazione sarebbe molto noiosa. Forse cambia il tuo mantra in “qualche dramma”.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 dicembre Branko: Sagittario

Sarai reso consapevole di come la parola “responsabilità” significhi qualcosa di diverso per tutti. Lo standard a cui ti tieni è così lontano dall’essere universale, potrebbe anche provenire da un diverso codice postale del multiverso.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Capricorno

Il fascino può essere usato per scopi benevoli o nefasti. Diffidate degli altri, e questo vale il doppio per voi stessi. Motivi della domanda. Perché pensi che questo strato aggiuntivo di grasso sociale sia improvvisamente necessario?

Oroscopo 17 dicembre Branko: Acquario

Il bisogno di socializzare e la dipendenza da altre persone per la sopravvivenza sarà notevolmente bilanciato da un bisogno individuale e difficile da spiegare di tranquillità e da una connessione con qualcosa al di là dell’umano.

Oroscopo 17 dicembre Branko: Pesci

Riceverai lo stesso messaggio che ricevono gli altri, ma in esso sentirai qualcosa di molto diverso. Se la lingua è un codice, lo decifri, decifrando l’intento e il motivo dietro ogni parola.

