Oroscopo Branko domani, 17 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Un caro saluto a tutti, pronti per un’altra disamina di astrologia. Visto l’ultimo oroscopo di Branko potete concentrarvi sulle previsioni di domani, 17 ottobre 2020, nella nostra rielaborazione dalle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 17 ottobre 2020 e poi leggete anche l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 ottobre Branko: Ariete

Ciò che impedisce a un yes man di diventare un yes man è la sua capacità di dire di no. Potrebbe salvarti da te stesso.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Toro

Concentrati meno sulle credenziali e più sul tuo messaggio e venderai sicuramente ciò che sei venuto a vendere.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Gemelli

Non accettare la parola di un’agenzia come definitiva quando ti viene detto che non sei idoneo o ti verranno negati i benefici. Una ricerca approfondita rivela alcune crepe nel muro.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Cancro

Ciò che pensavi sarebbe stato risolto rapidamente richiede più tempo del previsto. Sta succedendo più di quanto tu sappia.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 17 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 ottobre Branko: Leone

Siediti con una persona cara o un amico in difficoltà e chiedi cosa sta succedendo. Non è necessario disporre della soluzione o di un piano di gioco. Solo una spalla su cui appoggiarsi.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Vergine

Le relazioni sono collaborazioni creative. Hai bisogno di cose come punti interrogativi, spazi vuoti e frasi non finite o perché preoccuparti di avere qualcuno nella tua vita?

Oroscopo 17 ottobre Branko: Bilancia

Il cielo ha una politica di tolleranza zero quando si tratta di evitare scontri. Qualunque cosa sia stata elusa nei primi quattro mesi del 2020 dovrà essere affrontata domani.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Scorpione

È bello vederti raggiungere qualcuno che sta passando quello che hai passato tu. Sai cosa dire per convincerlo ad aprirsi.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 ottobre Branko: Sagittario

Le critiche costruttive colpiscono quasi sempre un nervo scoperto. Non buttarlo via come più pignolo. Ciò che viene detto è inestimabile.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Capricorno

Il cielo funziona a tuo vantaggio. Un attimo di esitazione ti evita di buttare via il bambino con l’acqua sporca.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Acquario

Hai un sostegno inespresso, ma la tua è l’unica voce dissenziente. Preparati a fare nomi per costringere gli associati a sostenerti.

Oroscopo 17 ottobre Branko: Pesci

Di solito i soldi non giocano un ruolo nelle tue decisioni romantiche, ma domani sì. L’autonomia finanziaria è un prezzo troppo alto da pagare per l’amore.

Aggiornamento ore 8,00

Queste le previsioni di domani di Branko, sul sito poi trovate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.