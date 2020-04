Oroscopo Branko domani, 18 aprile 2020: anteprima dell’astrologo

Eccoci di fronte ad un nuovo fine settimana: cosa accadrà e come andrà per tutti noi? In attesa delle previsioni del weekend, possiamo leggere l’anteprima grazie a Branko e le sue anticipazioni di domani, 18 aprile 2020. Come sempre i pronostici sono ricavati da una libera rielaborazione delle previsioni di Branko sul web.



Di seguito i pronostici di Branko per domani, 18 aprile 2020 e le variazioni rispetto all’oroscopo di oggi. Da consultare anche i pronostici della settimana e del mese di aprile.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 aprile Branko: Ariete

In questi giorni, tutta la tua energia sarà indirizzata alla tua vita amorosa. Tuttavia, ci saranno notizie interessanti sulla finanza nei prossimi giorni.

Oroscopo 18 aprile Branko: Toro

Oggi il tuo umore è sotto le tue scarpe. Sei così nervoso e ansioso che il cielo ti invita ad evitare di essere ossessivo!

Oroscopo 18 aprile Branko: Gemelli

Hai giorni molto fortunati in amore, perfetti per progetti a lungo termine. Mercurio ha mosso nel segno dei Pesci: puoi avere importanti notizie per te!

Oroscopo 18 aprile Branko: Cancro

Non hai visto un inizio facile della settimana. Ora le cose saranno riparate! Il quadro astrologico parla anche di opportunità di parlare.

Aggiornamento ore 7.00