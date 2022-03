Oroscopo Branko domani, 18 marzo 2022: le previsioni in anteprima

Secondo incontro con le stelle, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per l’approfondimento sulle previsioni di domani, 18 marzo 2022, dalla nostra disamina libera sulle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 18 marzo 2022 e poi occhio all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 marzo Branko: Ariete

Un amico di un amico può aiutarti a diventare tutto ciò che hai sognato, ma c’è un problema. Dovrai fare esattamente come lei/lui dice.

Oroscopo 18 marzo Branko: Toro

Non preoccuparti del ticchettio del tempo perché più tempo impiega una trattativa, meglio è per te. Trova qualcosa di divertente da fare nel frattempo.

Oroscopo 18 marzo Branko: Gemelli

Un avversario è più instabile di te. Gonfia il petto, parla con coraggio e lui si tirerà indietro.

Oroscopo 18 marzo Branko: Cancro

Non reagisci mai positivamente alle persone che diventano altezzose, ma la condiscendenza spesso maschera un timido imbarazzo. Taglia un tipo distaccato un po ‘allentato.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 18 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 marzo Branko: Leone

Cosa dici a un amico che continua a chiedere favori non appena li esaurisce? La parola che stai cercando è “no”.

Oroscopo 18 marzo Branko: Vergine

Tu e un collega avete sempre flirtato, ma ora è una cosa seria. Pensa a lungo e intensamente perché ciò che accade nel cubicolo non rimarrà nel cubicolo.

Oroscopo 18 marzo Branko: Bilancia

È delicato discutere di denaro con i propri cari. Ma gli affari sono affari. Fai tutto sulla matematica e andrai bene.

Oroscopo 18 marzo Branko: Scorpione

Hai lottato per agganciare un premio, ma ora che lo vedi ti rendi conto che non lo vuoi. Non preoccuparti. Un sacco di pesci vengono rigettati in mare.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 marzo Branko: Sagittario

Togli la testa dalle nuvole. Può sembrare poco affascinante, ma gestire le tue preoccupazioni quotidiane crea un ponte verso i tuoi sogni.

Oroscopo 18 marzo Branko: Capricorno

Dai un’altra occhiata a ciò che viene offerto. Sì, non è quello che speravi, ma non è nemmeno esattamente squallido.

Oroscopo 18 marzo Branko: Acquario

Sai che dovrai deludere qualcuno e temere l’effetto domino di una persona che lo dice a un’altra. Ma cosa puoi fare?

Oroscopo 18 marzo Branko: Pesci

Sei sorpreso di vedere che un collega ha davvero un senso dell’umorismo. Esci con lui e scoprirai dimensioni nascoste. Questo ha tutte le carte in regola per una futura amicizia.

Aggiornamento ore 9,00

Viste le previsioni di domani di Branko, leggete ora le previsioni di Paolo Fox.