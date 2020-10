Oroscopo Branko domani, 18 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 ottobre Branko: Ariete

Rifiutarsi di perdonare un ex amico ti fa più male di quanto pensi. Non è necessario essere migliori amici, ma è tempo di superare un rancore.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Toro

Continui a rivisitare un’associazione travagliata. È chiaro che stai attraversando un periodo difficile per andartene, quindi forse restare lì è la strada da percorrere.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Gemelli

Un cambio di regime al lavoro mette tutti in imbarazzo. Continua comunque perché questo ti offre una nuova serie di opportunità.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Cancro

Non ti piace rielaborare una formula che ha sempre funzionato, ma indovina un po’? Quella formula per il successo non è più così efficace.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 18 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 ottobre Branko: Leone

Non lasciare che un bullo ottenga ciò che vuole. Scava e mantieni la posizione. Si tirerà indietro prima che tu te ne accorga.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Vergine

Una discussione mostra che potresti essere tu quello che ha una mentalità chiusa. Sii aperto a nuove idee. Ultimamente sei diventato un po’ troppo determinato nei tuoi modi.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Bilancia

La competizione ti dà la possibilità di mettere in mostra i talenti. Concentrati sulla performance (non sul tuo avversario) e non puoi sbagliare.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Scorpione

Ti stai costringendo a essere qualcosa che non sei? Questo potrebbe essere il messaggio che il cielo sta cercando di inviare. Sii fedele a te stesso e non puoi sbagliare.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 ottobre Branko: Sagittario

Hai dato la tua parola, quindi mantienila. Può sembrare che tu abbia tutto da perdere, ma in verità hai tutto da guadagnare.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Capricorno

Non tremare di paura quando un superiore chiede di incontrarti. Si è parlato di mettere a frutto i tuoi talenti e lui vuole vedere se sei interessato a una nuova direzione.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Acquario

Lealtà non significa mantenere lo status quo. A volte devi sconvolgere il carrello delle mele per essere fedele a qualcuno.

Oroscopo 18 ottobre Branko: Pesci

Non è mai troppo tardi per cambiare posizione se è quello che serve per sistemare le cose. Parte dell’avere il coraggio delle proprie convinzioni è l’umiltà di cambiarle.

Aggiornamento ore 8,00

