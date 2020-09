Oroscopo Branko domani, 18 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo per svelare tutti i propositi delle stelle, in vista delle prossime 24 ore. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci focalizziamo sulle previsioni di domani, 18 settembre 2020, con la nostra libera interpretazione dalle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 18 settembre 2020 e sul sito loggete anche l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 settembre Branko: Ariete

Devi affrontare un dilemma morale e non sai cosa fare. Cerca quel fratello maggiore o un parente che sai porrà tutte le domande difficili.

Oroscopo 18 settembre Branko: Toro

Non perseguire il tuo punto perché la cosa strana è che hai ragione, ma è nel momento sbagliato. Attendi il 25.

Oroscopo 18 settembre Branko: Gemelli

Una partenza a sorpresa ti lascia sostituire un manager o un supervisore. La crisi di una persona è l’opportunità per un’altra di brillare.

Oroscopo 18 settembre Branko: Cancro

Ti è piaciuto collaborare a un progetto e il tempo insieme è stato troppo breve. Ma resta in contatto. Potresti riunirti a breve.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 18 settembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 settembre Branko: Leone

L’invidia non è male se la pensi come ammirazione invertita. Almeno questo è quello che dovresti dirti mentre parli di sembrare favoloso.

Oroscopo 18 settembre Branko: Vergine

Il modo migliore per conquistare uno stupido è complimentarsi con il suo stile, ridacchiare delle sue battute e persino invitarlo a pranzo. Sarà stucco nelle tue mani.

Oroscopo 18 settembre Branko: Bilancia

Il futuro di un’associazione appare sempre più incerto. Se devi separarti dalla compagnia, fallo su una nota “su”. Inizia a praticare quel giro positivo.

Oroscopo 18 settembre Branko: Scorpione

Un “no” si trasforma in un “forse” e questo è un progresso. Continua ad annacquare quelle difese e quella linea dura si ammorbidirà.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 settembre Branko: Sagittario

Sai che i superiori stanno cercando di complicare le cose, ma è una cattiva idea guardare dall’altra parte? A volte vale la pena lasciarli vincere.

Oroscopo 18 settembre Branko: Capricorno

Ciò che non ha funzionato per qualcun altro funzionerà per te, quindi dì di sì a quel cliente, amico o ex.

Oroscopo 18 settembre Branko: Acquario

Sei sorpreso di apprendere che tu e un rivale condividete un amico in comune. Ovviamente questa persona non può essere del tutto cattiva se fosse vicina. Cibo per la mente.

Oroscopo 18 settembre Branko: Pesci

Un amico di un amico si fa avanti con un piano. Può aiutarti a trasformare i tuoi sogni in realtà se lo segui passo dopo passo.

Queste le previsioni di domani di Branko, sul sito trovate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.