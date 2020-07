Oroscopo Branko domani, 20 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 20 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 luglio Branko: Leone

Sognare è una cosa, metterla in pratica qualcosa di totalmente diverso. Fai attenzione nel passaggio.

Oroscopo 20 luglio Branko: Vergine

Ad essere onesti, non devi nulla a questa persona. Ma rispondere alla chiamata ti farà guadagnare punti.

Oroscopo 20 luglio Branko: Bilancia

Un vecchio amico vuole stare insieme. Ti divertirai a ricordare, ma tieni presente che c’è un ulteriore motivo per la visita improvvisata.

Oroscopo 20 luglio Branko: Scorpione

Sei tentato fare nuove esperienze, ma non è il caso di lasciare la via vecchia per quella nuova: non ancora.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 luglio Branko: Sagittario

Non avresti mai pensato di trovarti così, eppure ora sai fare cose che non avevi immaginato. Occhio però a non farti sfruttare.

Oroscopo 20 luglio Branko: Capricorno

Ci sono mille modi per portare a termine una cosa, nessuna giusta e nessuna sbagliata. Segui semplicemente il tuo modo di essere.

Oroscopo 20 luglio Branko: Acquario

Ognuno ha dei difetti, bisogna soltanto saperci convivere. Se presenti sempre la faccia nascosta della luna, ti dimentichi che ne hai un’altra migliore.

Oroscopo 20 luglio Branko: Pesci

Potete tranquillamente prendere in mano la situazione. Il cielo ti guida e ti osserva mentre tracci la rotta.

Viste le previsioni di domani di Branko, consultate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.