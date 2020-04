Oroscopo Branko domani, 21 aprile 2020: anteprima dell’astrologo

Oroscopo 21 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 aprile Branko: Leone

Meglio fare molta attenzione, perché il Sole entrerà nel Toro. Altrimenti, corri il rischio di una dura collisione con alcuni uomini d’affari che non la pensano come te.

Oroscopo 21 aprile Branko: Vergine

E’ previsto un periodo pieno di nuove opportunità. Il Sole raggiungerà un posto magnifico e ti darà un respiro positivo.

Oroscopo 21 aprile Branko: Bilancia

Il momento del Toro può accelerare il desiderio di fare doppi progetti. Il futuro ti sta aspettando per fare un passo avanti nella tua relazione.

Oroscopo 21 aprile Branko: Scorpione

Dovrai stare molto attento con la tua famiglia: il sole è difficile da vedere e può farti stare male. Il fatto è che devi cambiare qualcosa che non ti fa più bene.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 aprile Branko: Sagittario

Dovrai stare molto attento nelle tue relazioni o gestire il rischio di qualche insignificante crisi.

Oroscopo 21 aprile Branko: Capricorno

Una buona giornata ti aspetta da trascorrere con il tuo partner. Il sole raggiungerà il segno del Toro e ti guarderà gentilmente da questa posizione. Usa la giornata per continuare i tuoi progetti!

Oroscopo 21 aprile Branko: Acquario

Puoi approfittare della giornata per cogliere l’occasione per rilassarti e distenderti dai pensieri e dagli impegni quotidiani. Il Sole in Toro può aumentare la fatica che senti da un po ‘.

Oroscopo 21 aprile Branko: Pesci

Il sole sarà tuo amico e ti darà più energia positiva. Se ci sono piccole controversie in famiglia, domani sarà il giorno ideale per sperare nella riconciliazione. Preparati per una serata emozionante!

Abbiamo letto le previsioni di domani Branko, e per altre anticipazioni vi segnaliamo quelle di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00