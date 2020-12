Oroscopo Branko domani, 21 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Bentornati nella sezione dedicata alle stelle. Se avete visto l’ultimo oroscopo di Branko potete passare alle previsioni di domani, 21 dicembre 2020, con la nostra sintesi delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 21 dicembre 2020 e poi occhio all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 21 dicembre Branko: Ariete

L’irritabilità di un partner sta lavorando sul tuo ultimo nervo. Non sai mai quando questa persona se ne andrà in un battibaleno. Per fortuna il comportamento migliora dopo giovedì.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Toro

Non otterrai tutto ciò che desideri, ma le stelle mostrano che stai facendo progressi significativi. Non c’è niente da starnutire.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Gemelli

Quello che vedi non è quello che otterrai. Ma nonostante tutte le cose pazze, te ne andrai comunque con il premio per cui sei venuto.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Cancro

Perché spingere quando non è necessario? Ripiega, consolida ciò che hai e finirai per rafforzare la tua posizione.

Oroscopo 21 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 dicembre Branko: Leone

Condividere il credito non è facile, specialmente quando sei tu a fare la parte del leone. Tuttavia lodare un partner ti mette in una luce lusinghiera.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Vergine

I colleghi si sono spinti oltre il che è una buona notizia perché giocheranno nelle tue mani. Ma sii sorpreso. Non vuoi sembrare calcolato.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Bilancia

Non hai molta fiducia negli amici, ma non scoraggiarti. Sebbene non siano in grado di aiutare in modo tempestivo, sono ancora sul caso.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Scorpione

Non considerare un compromesso un fallimento. Immagina di incuneare il tuo piede nella porta finché non ottieni l’antipasto.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 dicembre Branko: Sagittario

Ci sono tante informazioni quanto disinformazione in circolazione in questi giorni. Ma nessuno sta cercando di essere ingannevole. Devi solo separare i fatti dal sentito dire.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Capricorno

Stai cercando un’unica risposta quando in verità verrà da una varietà di fonti. Fai un passo indietro in modo da poter prendere il quadro generale.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Acquario

Riconosci spesso il potenziale nascosto prima che lo facciano gli altri. Attendi ciò che vedi e non rimarrai deluso.

Oroscopo 21 dicembre Branko: Pesci

Non abbiate fretta di risolvere un problema. Semmai il cambiamento delle variabili porterà il cambiamento nello status quo per cui stavi pregando.

