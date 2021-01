Oroscopo Branko domani, 22 gennaio 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo ancora una volta, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per conoscere le previsioni di domani, 22 gennaio 2020, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 22 gennaio 2020 e poi approfondite l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 gennaio Branko: Ariete

Le persone passano ogni giorno; si verificano transazioni, convenevoli. Ma un incontro di menti come quello che avrai domani non è una cosa da prendere alla leggera.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Toro

La devozione ha un costo. Ogni volta che dici di sì a una cosa, stai dicendo di no ad altre cose. Non può essere diversamente. Se non sei consapevole di ciò a cui stai dicendo sì e no, ora diventa chiaro.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Gemelli

La frequenza con cui accade una cosa è una caratteristica significativa e determinante della sua natura. Stabilire un ritmo è importante; altrimenti, nessuno può ballare al ritmo della canzone.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Cancro

Quando lanci i dadi davanti a una troupe cinematografica e il tuo personaggio ha bisogno di vincere, i numeri sono irrilevanti. Sei un vincitore se ti comporti come tale.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 22 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 gennaio Branko: Leone

Il conflitto è salutare. Le persone sono animali. Gli animali devono stabilire il territorio. Senti bene che le persone intorno a te si esprimano. Ascolta e comunica la tua via verso la pace.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Vergine

Il destino ha parlato, e abbastanza favorevolmente. Quindi non fare domande e chiediti se stai lavorando abbastanza duramente. Accetta la generosità di un piano perfetto che viene messo insieme, anche se non era il tuo.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Bilancia

Chi ti credi di essere? È una domanda impertinente da parte di uno sconosciuto e una domanda pertinente e illuminante da parte tua per te.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Scorpione

Cosa ti impedisce di seguire i tuoi stessi consigli? Probabilmente è un conflitto tra ciò che la testa e il corpo vogliono. Per comunicare i tuoi desideri al corpo, devi tradurli nel linguaggio del corpo.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 gennaio Branko: Sagittario

C’è una dinamica in atto. Dagli tempo. Cerca di non giudicare nulla o di prendere decisioni mentre sei nel bel mezzo di esso. Lascia che le cose si sistemino e poi vedi dove sei.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Capricorno

Vuoi misurare i tuoi progressi, anche se non è chiaro quale sarebbe la metrica più rilevante. Come misuri una sensazione? Forse in quello che sei disposto a fare per sperimentarlo o evitarlo.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Acquario

Documenta ciò che accade, perché più tardi troverai le prove rassicuranti e probabilmente divertenti. Inoltre, potresti portare qualcosa al riguardo in banca.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Pesci

Di regola, la maggior parte delle cose che insegui scapperanno da te. La seduzione funziona meglio in una varietà di casi. Ad esempio, sono quelli che non cercano la convalida che tendono a ottenerla, un principio che funziona anche al contrario.

Aggiornamento ore 9,00

Lette le previsioni di domani di Branko, non perdetevi le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.