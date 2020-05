Oroscopo Branko domani, 22 maggio 2020: pronostici in anteprima

Oroscopo 22 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 maggio Branko: Leone

La vita accelererà in modo drammatico nelle prossime 48 ore, quindi preparati. La buona notizia è che hai molta energia fisica e mentale da bruciare, quindi è improbabile che non sarai in grado di durare il ritmo, più probabilmente lo imposterai.

Oroscopo 22 maggio Branko: Vergine

Non ha senso sedersi e aspettare di vedere cosa ti riserva il destino, non quando ci sono così tante cose che puoi fare per impostare l’agenda. Sul fronte del lavoro, in particolare, non abbiate paura di prendere il comando. Altri ti seguiranno felicemente.

Oroscopo 22 maggio Branko: Bilancia

Può sembrare che al momento ci siano troppe palle in aria, ma non preoccuparti: sarai in grado di controllarle abbastanza facilmente. Il Sole nel segno flessibile dei Gemelli farà miracoli per le tue abilità di giocoleria, sia a casa che al lavoro.

Oroscopo 22 maggio Branko: Scorpione

Il messaggio delle stelle per te Scorpione è che se pensi di essere ricco, sarai ricco. La tua mente è uno strumento potente e se lo applichi a problemi di natura finanziaria e commerciale, aumenterai sicuramente il tuo potere di guadagno.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 maggio Branko: Sagittario

Ti pagherà essere gentile con le persone, anche con le persone che non sono sempre gentili con te. Il Sole nel tuo segno opposto ti aiuterà a riconoscere che è facendo in modo che gli altri facciano il meglio per te stesso. Tutto e tutti sono connessi.

Oroscopo 22 maggio Branko: Capricorno

Un amico o un familiare ti chiederà di fare qualcosa che ritieni non etico e devi avere la forza mentale per rifiutare. Potrebbe mettere a dura prova la tua relazione, ma piuttosto che non puoi guardarti allo specchio al mattino.

Oroscopo 22 maggio Branko: Acquario

Il Sole è ora saldamente posizionato nell’area più dinamica e la nuova luna di domani ti spingerà ad iniziare un nuovo ed eccitante progetto. Non perdere tempo a ottenere l’approvazione di altre persone, perché l’unica approvazione di cui hai bisogno è la tua.

Oroscopo 22 maggio Branko: Pesci

Potresti essere tentato di apportare modifiche solo per il gusto di farlo, ma sarebbe saggio ripensarci. Se qualcosa non si è rotto, perché preoccuparsi di “ripararlo”? Se sei in uno stato d’animo ingerente, immischiarti in qualcosa di non importante.

