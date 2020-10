Oroscopo Branko domani, 23 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Un saluto di ben ritrovato a tutti voi, che attendete le anticipazioni dal cielo. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko potete concentrarvi sulle previsioni di domani, 23 ottobre 2020, nella nostra libera rielaborazione dalle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 23 ottobre 2020 e analizzate poi l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 ottobre Branko: Ariete

La sottomissione è appropriata qualche volta, ma se lasci che gli altri abbiano la loro strada troppo spesso inizieranno a invadere il tuo spazio e alla fine lo prenderanno. Difendi ciò che è tuo.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Toro

Vai avanti e posizionati proprio nel mezzo dell’azione. E poi goditi la sensazione che questo sia il tuo posto.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Gemelli

Partiranno per trovare il tesoro e tu partirai con loro, non tanto per l’oro, ma per l’avventura. La tua attenzione sarà ampia dove la loro è ristretta. Insieme siete l’equipaggio perfetto.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Cancro

Il cuore che offri ai tuoi cari è morbido ma di supporto, come un cuscino in memory foam. Eppure, puoi essere duro con te stesso come una scultura in marmo di un cuscino. Vacci piano con la relazione con te stesso.

Oroscopo 23 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 ottobre Branko: Leone

Parole magiche volano dalle tue labbra. Per prima cosa, dici: “Lo sto facendo”. Nessuna esperienza precedente necessaria su questo. Imparerai tutto lungo la strada.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Vergine

Da sempre il pianificatore con i piedi per terra, questo segna un momento insolito in cui molti dei tuoi desideri fluttuano sopra la stratosfera, ben oltre il realismo. O forse prima stavi pensando troppo in piccolo. Passa un’ora a fare brainstorming.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Bilancia

Senti di non avere abbastanza risorse per svolgere correttamente il tuo lavoro. Ma più risorse non ti aiuteranno ora, poiché ciò di cui hai veramente bisogno è una visione. Lasciati sognare e raggi di luna illumineranno la tua strada.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Scorpione

Dire che una conversazione apre gli occhi sarebbe un eufemismo serio. Impari molto più di quanto hai bisogno o vuoi sapere. Puoi usarlo, anche se non adesso. Mettilo via per dopo.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 ottobre Branko: Sagittario

Se lasci che gli altri decidano cosa fare, non sarai incolpato se non funziona. D’altra parte, le tue idee sono così grandi ora che varrà la pena sostenere i rischi della responsabilità e della leadership.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Capricorno

In materia di lavoro e finanza, il tuo giudizio sarà particolarmente acuto questa mattina. Una decisione accorta influenzerà favorevolmente la scena per settimane, se non mesi a venire.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Acquario

Non sei pronto per mostrare il tuo lavoro, ma lo sarai presto. Quando sarà il momento, ti sentirai ancora non pronto, ma avrai riempito almeno altri cinque spazi vuoti. I progressi porteranno grandi soddisfazioni.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Pesci

La tua capacità di trattare con persone difficili è a dir poco sbalorditiva, eppure si potrebbe sostenere che in tua presenza non possono più essere etichettate come “difficili” poiché hai un effetto calmante e addomesticato.

Ecco le previsioni di domani di Branko, non perdetevi poi le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.