Oroscopo Branko domani, 26 febbraio 2022: le previsioni in anteprima

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 26 febbraio Branko: Ariete

Comprendere l’esperienza degli altri è più importante di chi ha ragione o torto. Se vuoi abbassare i livelli di confronto, usa le affermazioni “I” invece di “tu”.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Toro

Quando la lampadina si spegne, cambiate la lampadina; non ottieni una nuova casa. Restringi la tua attenzione all’area del problema, quindi concentrati sul punto del problema e infine sulla fonte del problema, che sarà piuttosto piccola e risolvibile.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Gemelli

Nessuna relazione è perfetta. Il conflitto è un dato di fatto. Ciò che conta è il desiderio di vivere in armonia. Alcune cose non si risolveranno, ma l’intento di risolverle conta molto.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Cancro

Coloro che fanno il male si autopuniranno, mentre quelli che fanno il bene si ricompenseranno. Alla luce di ciò, non è necessario condannare o elevare nessuno, quindi evita le pressioni (o i piaceri, a seconda dei casi) del giudizio.

Oroscopo 26 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 febbraio Branko: Leone

Se sei un intrattenitore, non devi preoccuparti di essere percepito come noioso: semplicemente non è un’opzione. Comportarsi in modo tale che gli altri trovino divertente o affascinante fa parte del tuo piano subconscio.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Vergine

Le cose sono cambiate. Non sei più sicuro di quello che vuoi. Il quadro generale sembra travolgente, ma puoi mettere il dito sulla seguente domanda: nelle prossime sei settimane, come pensi di poter servire al meglio la tua gente?

Oroscopo 26 febbraio Branko: Bilancia

Forse chiamerai la menzogna quando la sentirai; lo senti sempre. Poi di nuovo, le persone hanno bisogno delle loro difese. Una bugia può sembrare molto piccola accanto al tuo grande e grazioso cuore. E così, lo lasci scorrere.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Scorpione

Molto tempo fa hai preso un impegno. Ricordi perché hai fatto quella scelta? Quella risposta sarà la luce che ti guida. Se è difficile rispondere a questa domanda, forse è il momento di rivalutare.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 febbraio Branko: Sagittario

L’obiettivo sembra realizzabile, ma non l’hai fatto. Non è per mancanza di voglia, e di certo ti sei messo al lavoro, ma qualcosa non va. O cambia l’obiettivo o cambia il piano. La prospettiva di un estraneo aiuterà.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Capricorno

È logico credere che se fai la cosa giusta, poi la prossima cosa giusta e la prossima, alla fine raggiungerai il successo. Funziona solo se le tue “cose giuste” sono allineate in fila verso l’obiettivo. Organizza i tuoi sforzi.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Acquario

Le cattive abitudini sono dure a morire, ma moriranno per coloro che continuano a provare le cose finché qualcosa non funziona. Idealmente, crederai in te stesso, ma se non lo fai, va bene lo stesso. Basta agire “come se” per un po’ e un giorno sarà vero.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Pesci

Quando un amico ha bisogno di un orecchio che ti ascolti, resisti all’impulso di raccontare la tua storia (soprattutto una versione eccitante e affascinante a cui pochi possono identificarsi) e presterai tutta la tua attenzione.

