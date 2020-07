Oroscopo Branko domani, 26 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 26 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 luglio Branko: Leone

Dovrai abituarti a condividere i riflettori, ma non ti sentirai offeso. Concentrarsi su qualcun altro (sia esso positivo o negativo) ti fa uscire da quel centro in cui sei stato.

Oroscopo 26 luglio Branko: Vergine

Uno sviluppo di cui eri entusiasta inizia a sembrare un passo falso. Continua così. Si riscatterà.

Oroscopo 26 luglio Branko: Bilancia

Non appena una relazione finisce, allora si passa a un’altra. Hai troppe opportunità di bussare alla tua porta per perdere tempo a soffermarti su ciò che potrebbe essere.

Oroscopo 26 luglio Branko: Scorpione

La simpatia è una forza, non una debolezza. I colleghi sono più disposti a dare il massimo se sentono che i loro sentimenti contano.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 luglio Branko: Sagittario

Quello che hai non è male. In effetti c’è molto che potresti farci se ti dovessi concentrare sulle cose in mano invece di desiderare cose che sono fuori portata.

Oroscopo 26 luglio Branko: Capricorno

Sei finalmente quello che stai cercando piuttosto che quello che fa tutto il cercare. Goditi l’attenzione.

Oroscopo 26 luglio Branko: Acquario

Vuoi essere in giro con Venere che entra in Acquario. Rimandare a domani quello che non ti va di fare oggi.

Oroscopo 26 luglio Branko: Pesci

Insisti a realizzare ambizioni, non importa quanto audaci! Hanno più senso degli scenari ansiosi attualmente in mostra.

