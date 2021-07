Oroscopo Branko domani, 28 luglio 2021: le previsioni in anteprima

Secondo appuntamento con le stelle, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per visionare le previsioni di domani, 28 luglio 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 28 luglio 2021 e poi passate all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 28 luglio Branko: Ariete

Devi farti carico del tuo corso finanziario perché seguire il percorso di minor resistenza porterà solo a ritorni deludenti.

Oroscopo 28 luglio Branko: Toro

Ripensa all’ultima decisione aziendale che hai preso. Potresti finire per sembrare un centesimo saggio, ma anche stupido se non stai attento.

Oroscopo 28 luglio Branko: Gemelli

Contrariamente a quanto pensi, non stai dando una lezione a nessuno giocando a palla. Abbandona la finzione e parla invece da cuore a cuore.

Oroscopo 28 luglio Branko: Cancro

Non preoccuparti. Non hai sbagliato strada. Hai appena scelto una linea d’azione che impiegherà un po’ di tempo per produrre risultati. Tuttavia sei sulla strada della guarigione.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 28 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 luglio Branko: Leone

Un giorno lontano dalle discussioni fa spuntare la luce. Domani i colleghi saranno in uno stato d’animo più collaborativo.

Oroscopo 28 luglio Branko: Vergine

Qualcuno ha avuto la meglio su di te, ma cosa puoi fare se non pagare? Grazie al cielo sei nato sotto un segno che impara dai suoi errori.

Oroscopo 28 luglio Branko: Bilancia

Un rivale ti ruba il tuono, ma invece di sentirti messo in ombra studia ciò che questa persona fa bene. Presto sbloccherai il segreto del suo successo.

Oroscopo 28 luglio Branko: Scorpione

È difficile non puntareci su, ma ci sono dei vincoli legati a quel premio che stavi adocchiando. Faresti meglio a passare per ora.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 luglio Branko: Sagittario

Ops! Qualcuno ha frainteso selvaggiamente quello che avevi da dire. Agisci rapidamente e puoi contenere il danno prima che diventi serio.

Oroscopo 28 luglio Branko: Capricorno

È vero che le persone sono lente nell’assorbimento, ma dai loro abbastanza tempo e accetteranno la soluzione che hai suggerito molto tempo fa.

Oroscopo 28 luglio Branko: Acquario

Ne vale davvero la pena l’attuale situazione di stallo? È probabile che sia banale. È il tuo turno di baciarti e truccarti. Oroscopo 28 luglio Branko: Pesci

Non essere così altruista da finire per tradirti nel processo. Esiste una cosa come essere generosi fino alla colpa.

Aggiornamento ore 9,00

Viste le previsioni di domani di Branko, leggete ora le previsioni di Paolo Fox.