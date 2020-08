Oroscopo Branko domani, 29 agosto 2020: le previsioni in anteprima

Ben ritrovati, cari amici delle previsioni astrologiche. Dopo letto l’ultimo oroscopo di Branko vi segnaliamo adesso le previsioni di domani, 29 agosto 2020, con la nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo di Branko per oggi, 29 agosto 2020

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 agosto Branko: Ariete

Questa sarà una giornata molto buona o una giornata molto brutta, non c’è via di mezzo. Molto dipende da come scegli di reagire ai problemi su cui hai opinioni forti. A meno che non siano vere questioni di vita o di morte, non preoccuparti di loro.

Oroscopo 29 agosto Branko: Toro

Devi essere in movimento. Più sei impegnato, più sarai felice e più opportunità ti si presenteranno. L’universo fa sempre uno sforzo per coloro che sono pronti a fare uno sforzo per se stessi.

Oroscopo 29 agosto Branko: Gemelli

Questo potrebbe essere un momento fortunato per te in quanto partner e colleghi sono colpiti dal tuo atteggiamento positivo. Ma non assumerti troppo, specialmente se sei il tipo di Gemelli che è ansiosi di aiutare le persone che non sembrano riuscire ad aiutare se stesse.

Oroscopo 29 agosto Branko: Cancro

Qualunque cosa tu faccia ora, andrà bene, così bene che potresti chiederti se c’è qualche potere “là fuori” che ti guarda. Hai ragione, e tutto ciò che devi fare in cambio è sfruttare al massimo la tua buona fortuna.

Oroscopo 29 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 agosto Branko: Leone

Non è da te essere eccessivamente autocritico, ma sembri credere che le tue parole e azioni abbiano ferito altre persone. Non è vero. Non sei responsabile di ciò che scelgono di fare, così come loro non sono responsabili delle scelte che fai.

Oroscopo 29 agosto Branko: Vergine

Non lasciare che nessuno o niente ti trattenga. Più espandi i tuoi orizzonti e sogni il sogno impossibile, più è probabile che troverai la gioia che stavi cercando. E molto probabilmente era proprio di fronte a te tutto il tempo.

Oroscopo 29 agosto Branko: Bilancia

Chiunque dubiti delle tue capacità non ne dubiterà ancora a lungo. Venere, il tuo sovrano, nell’area della carriera del tuo tema ti rende facile impressionare le persone potenti. Come potrebbero non essere impressionati quando tutto ti viene così facilmente?

Oroscopo 29 agosto Branko: Scorpione

Questa potrebbe essere e dovrebbe essere una fortunata fase cosmica per te, ma per sfruttarla al meglio devi essere tu a far accadere le cose. Una volta che hai fatto rotolare la palla, prenderà rapidamente velocità e presto sarai sfrecciato.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 agosto Branko: Sagittario

Non lasciarti preoccupare se la tua riluttanza a essere coinvolto in attività sociali è considerata un segno che non approvi certe persone. Anche un Sagittario può trascorrere del tempo da solo una volta ogni tanto.

Oroscopo 29 agosto Branko: Capricorno

Questo potrebbe non essere il più facile dei giorni, specialmente se sei uno di quei Capricorno a cui piace fingere di avere sempre il controllo. Non sei l’unico con un interesse in ciò che sta accadendo, quindi non sarai l’unico a chiamare i colpi.

Oroscopo 29 agosto Branko: Acquario

Potresti essere uno dei membri più forti dello zodiaco, almeno mentalmente, ma devi accettare di avere limiti come tutti gli altri. Se nelle prossime ore ti fa male la testa è perché ci sono troppe idee che ti ronzano nel cranio!

Oroscopo 29 agosto Branko: Pesci

Le attività creative e artistiche andranno bene, così come gli affari di cuore. L’unica cosa a cui devi stare attento è che non dai una visione così rosea di qualcuno che ami da trascurare le cose che sbagliano. Nessuno è perfetto.

