Oroscopo Branko domani, 29 gennaio 2020: le previsioni in anteprima

Nuovamente insieme, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per approfondire ora le previsioni di domani, 29 gennaio 2020, dalla nostra rielaborazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l’oroscopo di Branko per domani, 29 gennaio 2020 e poi uno sguardo all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 gennaio Branko: Ariete

Non vale la pena litigare per quel punto critico perché ci sarà sempre una mosca al naso. Lascialo andare e vai avanti.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Toro

Il cielo innesca energie macho (anche nelle donne). Ricorda che sei un Toro, quindi è meglio persuadere che spingere.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Gemelli

La posizione del tuo avversario non è così inflessibile come sembra. Fai marcia indietro e lo vedrai offrire un compromesso.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Cancro

Una speranza inverosimile finisce per essere più realistica di quanto si pensi. Non capita tutti i giorni che le cose vadano così, ma potresti abituarti.

Oroscopo 29 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 gennaio Branko: Leone

È incredibile come qualcuno che ha iniziato come un rompiscatole si sia evoluto in un alleato inestimabile. Ma non tenerlo segreto. Faglielo sapere.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Vergine

Ricevi supporto per provare una nuova direzione. Ma sei incoraggiato a sperimentare o sei pronto per il fallimento? Solo il tuo successo farà la differenza.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Bilancia

Tutti tranne te traggono profitto dalla situazione lavorativa. Non scoraggiarti. Il fatto che impieghi più tempo per raccogliere significa che la tua ricompensa sarà dieci volte superiore.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Scorpione

L’ultima cosa a cui vuoi pensare sono i soldi. La cosa importante di questa tua nuova avventura è che la trovi appagante.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 gennaio Branko: Sagittario

Sforzati di riconquistare gli amici. Ti sei appoggiato a loro piuttosto pesantemente e il loro sostegno morale mostra segni di stanchezza.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Capricorno

I tipi esigenti ti costringono a salire sul piatto, e in un buon modo! A volte gli altri hanno una visione migliore delle tue capacità di te.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Acquario

Un sogno diventa realtà ma non nel modo che ti aspetti. Riprova? Date le vicissitudini della visualizzazione creativa, dovresti smetterla mentre sei avanti.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Pesci

Questo cielo significa che sei “in stagione”. Chiedi quello che vuoi. Il peggio che chiunque può fare è dire di no (ed è improbabile che lo faccia).

Lette le previsioni di domani di Branko, potete confrontare con le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.