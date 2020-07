Oroscopo Branko domani, 29 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo in questo spazio dedicato alle stelle, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per le previsioni di domani, 29 luglio 2020, con la nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguireo l’oroscopo di Branko per domani, 29 luglio 2020 e poi andate a leggere l’oroscopo settimanale e del mese di luglio.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 luglio Branko: Ariete

I pianeti avvertono che qualcuno ti ha fornito informazioni false nella speranza che tu agisca su di esse e finisca per sembrare stupido. Fortunatamente, sono stati un po ‘stupidi a non coprire le loro tracce. Fai semplicemente il contrario di ciò che suggeriscono.

Oroscopo 29 luglio Branko: Toro

Hai così tanto da aspettare, quindi perché non riesci a scuotere quell’orribile sensazione che il destino e la disperazione siano dietro l’angolo successivo? Qualunque sia il motivo necessario per superarlo, e rapidamente. Trova modi nuovi e creativi per rallegrarti.

Oroscopo 29 luglio Branko: Gemelli

Tra tutti voi dovreste sapere quanto non sia saggio interferire con i problemi personali di amici e colleghi. Se devi davvero aiutare qualcuno questa settimana, dai loro il tipo di consiglio generale che non può essere ricondotto a te se va storto!

Oroscopo 29 luglio Branko: Cancro

Fissati obiettivi che sai di poter raggiungere, perché se miri troppo in alto e fallisci nei prossimi giorni, ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla tua immagine di te. Nessuno si aspetta che tu sia il migliore in tutto ciò che fai, quindi perché aspettarselo da te stesso?

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 29 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 luglio Branko: Leone

Sembrerebbe che nel tuo entusiasmo per iniziare un nuovo piano o progetto hai trascurato una piccola ma importante questione, che potrebbe trattenerti durante la prossima settimana. Sì, il quadro generale è fondamentale, ma prenditi cura anche dei dettagli.

Oroscopo 29 luglio Branko: Vergine

Ad alcune persone piacerà dirti che certe cose non possono essere fatte, quindi fai di tutto per dimostrarle che sono sbagliate. Più altri provano a versare acqua fredda sui tuoi piani, più incentivi devi mostrare loro che sei ancora in una serie calda.

Oroscopo 29 luglio Branko: Bilancia

Non devi permetterti di affrettarti a prendere una decisione su qualcosa di cui non ti senti sicuro al 100%. Ascolta ciò che la tua coscienza sta cercando di dirti e agisci su questo ad esclusione di tutto il resto. Se dice “aspetta” … allora aspetta.

Oroscopo 29 luglio Branko: Scorpione

Non sei mai stato il tipo da mettere il profitto prima del principio, ma in questa occasione potresti non avere scelta in merito. I pianeti indicano che non ci sono diritti o torti sulla tua situazione attuale: sei tu che decidi qual è il valore.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 luglio Branko: Sagittario

Questa settimana ti troverai sotto pressione, ma la buona notizia è che ti ispirerà ad aumentare il tuo gioco e mostrare a coloro che hanno dubitato di te che non sarai battuto. C’è sempre speranza, anche quando tutti gli altri hanno rinunciato.

Oroscopo 29 luglio Branko: Capricorno

Fai attenzione a non sopravvalutare le tue abilità e affronta una sfida che potrebbe rivelarsi troppo per te. Devi ricordare a te stesso che i grandi successi della vita derivano dal mettere insieme una serie di successi minori, uno alla volta.

Oroscopo 29 luglio Branko: Acquario

Una partnership o relazione sarà fortunata per te durante la prima metà della settimana e se agisci insieme per perseguire lo stesso obiettivo, non c’è dubbio che la raggiungerai. Raddoppiando i tuoi numeri triplica o addirittura quadruplica le tue forze.

Oroscopo 29 luglio Branko: Pesci

Cerca di non lasciare che i sentimenti personali interferiscano con ciò che devi fare questa settimana. Sì, ti piacerebbe organizzare le cose in modo che un amico guadagni tanto quanto te, ma in questa occasione può esserci un solo vincitore e quel vincitore devi essere tu.

Aggiornamento ore 8.00

Queste le previsioni di domani di Branko, ora potete continuare con le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.