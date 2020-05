Oroscopo Branko domani, 29 maggio 2020: le stelle in anteprima

Oroscopo 29 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 maggio Branko: Leone

La cosa più importante è che eviti ogni tipo di pio desiderio. Sì, certo, va bene sognare, ma non devi permettere a quei sogni di vivere una vita propria o diventeranno fantasie inutili. Rimani in contatto con la realtà.

Oroscopo 29 maggio Branko: Vergine

Quello che scopri su un amico potrebbe essere un po ‘inquietante, ma non devi essere critico. Hanno i loro bisogni, proprio come tu hai i tuoi, quindi ridimensionali e, se non riesci ad aiutare, almeno non ostacolarli.

Oroscopo 29 maggio Branko: Bilancia

Sicuramente parli duro se pensi che sia necessario, ma assicurati di poter sostenere i tuoi reclami con i fatti. Man mano che Mercurio si sposta nell’area di carriera, sarai molto sotto controllo da parte di persone che vorrebbero vederti fallire.

Oroscopo 29 maggio Branko: Scorpione

Qualcuno in una posizione di autorità sembra averti brillato, il che è carino, ma ovviamente si aspetteranno qualcosa in cambio del loro sostegno. Assicurati di sapere cos’è quel qualcosa e assicurati di essere felice di pagarlo.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 maggio Branko: Sagittario

I pianeti avvertono che c’è una buona probabilità che qualcuno stia cercando di indurti in errore, quindi stai in guardia e assicurati di controllare qualsiasi fatto e cifra sia posta di fronte a te. Il tuo successo a lungo termine potrebbe dipendere dalla tua capacità di riconoscere una bugia.

Oroscopo 29 maggio Branko: Capricorno

Più certe persone cercano di convincerti a intraprendere un corso di azione che non ti senti felice per quanto meno incline dovresti essere d’accordo. Se il tuo sesto senso ti sta urlando di non essere coinvolto, sarebbe chiaramente uno sciocco ignorarlo.

Oroscopo 29 maggio Branko: Acquario

Devi tirarti giù e finire ciò che hai iniziato. Potrebbero esserci una dozzina e un’altra di cose interessanti che vorresti fare ma fino a quando non avrai completato il tuo progetto attuale non sarai in grado di andare avanti. Vai avanti adesso.

Oroscopo 29 maggio Branko: Pesci

Segui il tuo istinto e non preoccuparti troppo se stai facendo la cosa giusta. In definitiva, non importa quale direzione prendi, poiché l’universo ti guiderà nella direzione in cui sei sempre stato destinato ad andare.

Queste le previsioni di domani di Branko, potete poi approfondire con le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00