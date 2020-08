Oroscopo Branko domani, 3 agosto 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo per fare altri interessanti discorsi sui pianeti e le stelle, stavolta con uno sguardo al futuro. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko possiamo passare alle previsioni di domani, 3 agosto 2020, con la nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Nell’articolo l’oroscopo di Branko per domani, 3 agosto 2020 e poi approfondite anche l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 agosto Branko: Ariete

Ti piace far sembrare che tu sia totalmente indipendente ma, piaccia o no, ci sono momenti in cui hai bisogno di assistenza, e questo è uno di questi. Ariete, devi riconoscere che chiedere aiuto è un segno di forza mentale ed emotiva, non di debolezza.

Oroscopo 3 agosto Branko: Toro

Hai bisogno di un po ‘più di avventura nella tua vita e nelle prossime 48 ore avrai almeno una, e forse più, opportunità per mostrare cosa puoi fare. Potrebbe essere necessario un improvviso cambio di direzione, ma sarà anche molto divertente.

Oroscopo 3 agosto Branko: Gemelli

Non smettere mai di pensare. Non smettere mai di cercare nuove possibilità. Un’opportunità per fare soldi o concordare una sorta di accordo commerciale ti verrà incontro nei prossimi giorni e se mantieni la testa otterrai anche la maggior parte dei premi.

Oroscopo 3 agosto Branko: Cancro

Non ti mancano le buone idee, ma sembra che tu non stia ricevendo molto supporto per loro. Perché dovrebbe essere un problema? Se le persone in posizioni di potere non vedono i meriti in quello che stai facendo, sarà la loro perdita a lungo termine, non la tua.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 3 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 agosto Branko: Leone

Hai perso troppo tempo a guardare indietro al passato e a chiederti come avresti potuto fare di meglio. Il tuo unico obiettivo ora deve essere guardare avanti e creare lo stile di vita che meriti. E te lo meriti: non lasciare che nessuno ti dica diversamente.

Oroscopo 3 agosto Branko: Vergine

Non ci sono limiti a ciò che puoi fare, ma devi fidarti del tuo giudizio e, cosa più importante, devi agire in modo rapido e deciso. I pianeti avvertono che se esiti questo fine settimana potresti vedere passare un’opportunità d’oro.

Oroscopo 3 agosto Branko: Bilancia

Ci sono così tante cose che vuoi dire al mondo, ma ogni volta che provi qualcosa succede per impedirlo. Forse dovresti prendere il suggerimento cosmico e tenere quello che sai a te stesso. Forse il mondo non è ancora pronto per il tuo messaggio.

Oroscopo 3 agosto Branko: Scorpione

Il Sole nell’area di carriera del tuo grafico ti rende molto ambizioso, ma devi ricordare di avere dei limiti come tutti gli altri. Devi anche ascoltare altre persone quando ti consigliano di rallentare un po ‘. Non ci sono limiti di tempo per il successo.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 agosto Branko: Sagittario

Se hai bisogno di assistenza finanziaria, devi richiederlo, ma devi anche tenere presente che non lo riceverai gratuitamente. Non solo dovrai rimborsare ciò che devi, ma ci saranno anche alcuni interessi da pagare. Puoi permettertelo?

Oroscopo 3 agosto Branko: Capricorno

Partner e persone care avranno molto da dire ed è molto probabile che non ti interesserà molto, ma cosa puoi fare? Perché non ti allontani dalla loro presenza e lasci che fumino e si agitino da soli!

Oroscopo 3 agosto Branko: Acquario

Potresti pensare di sapere meglio di tutti gli altri, ma anche se lo fai gli altri continueranno a fare le cose a modo loro. Dai qualsiasi consiglio pensi che sia necessario, quindi fai un passo indietro e lascia che scelgano se agire o meno su di esso. Non sei responsabile della loro stupidità.

Oroscopo 3 agosto Branko: Pesci

Ti stai vendendo poco dopo, comportandoti come se sapessi che non puoi vincere anche quando non hai mai nemmeno provato. Deve smettere e devi iniziare a credere in te stesso. Non essere così autocritico: sei nato per essere un vincitore.

Queste le previsioni di domani di Branko, vi segnaliamo poi le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.