Oroscopo Branko domani, 3 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 3 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 luglio Branko: Leone

Non avrai molto di pratico, ma va bene. L’eclissi in avvicinamento avverte che la tua routine lavorativa sarà enormemente interrotta durante la prima parte del mese, quindi non ha davvero senso cercare di rispettare un programma fisso.

Oroscopo 3 luglio Branko: Vergine

Non puoi fare affidamento su amici e familiari che vengono in tuo soccorso, quindi assicurati di non avere troppi problemi. Anche gli affari del cuore dovrebbero essere trattati con cautela. Assicurati di poter distinguere tra vero amore e affetto temporaneo.

Oroscopo 3 luglio Branko: Bilancia

Accadrà qualcosa nel periodo dell’eclissi di domenica che ti costringe ad ammettere che la tua vita domestica ha bisogno di guarigione. Di tanto in tanto fai tutto ciò che è in tuo potere per rimanere in buoni rapporti con i familiari e altri parenti di lunga distanza.

Oroscopo 3 luglio Branko: Scorpione

Ci saranno momenti in cui non vuoi altro che allontanarti dal tuo ambiente attuale e fare qualcosa di diverso. Ma è improbabile che tu sia in grado di farlo. L’universo richiede che tu ti prenda cura di ciò che ti sta davanti per primo.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 luglio Branko: Sagittario

Potresti non essere uno per mantenere i segreti ma ciò che scopri può e deve essere tenuto per te. Se lo sussurri anche a una sola persona è garantito che presto tutti lo sapranno, e sarai incolpato!

Oroscopo 3 luglio Branko: Capricorno

Le questioni relative al partenariato vedono importanti stelle e, al momento dell’eclissi lunare di domenica nel tuo segno, sarà chiaro cosa deve essere fatto per rafforzare alcune relazioni e porre fine ad altre. Fortunatamente, non sei un tipo troppo emotivo. Farai ciò che deve essere fatto.

Oroscopo 3 luglio Branko: Acquario

Sarai molto richiesto socialmente, ma è improbabile che tu abbia molta voglia di chattare con amici e parenti sulle cose di tutti i giorni. Troppi eventi importanti stanno accadendo nel mondo per sprecare le tue abilità comunicative in chiacchiere.

Oroscopo 3 luglio Branko: Pesci

Hai grandi speranze in qualcosa di natura creativa o artistica, ma ciò che accade nei prossimi giorni potrebbe portare una sorta di crisi. Dovrai decidere, una volta per tutte, con cosa valga la pena andare avanti e cosa deve essere spazzato via.

