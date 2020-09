Oroscopo Branko domani, 3 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Ben ritrovati, cari amici, per questo secondo appuntamento giornaliero con lo studio delle stelle. Se avete letto l’ultimo oroscopo di Branko possiamo occuparci delle previsioni di domani, 3 settembre 2020, nella nostra rielaborazione delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 3 settembre 2020 e poi scoprite anche l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 settembre Branko: Ariete

Prima di intraprendere la causa di un amico, assicurati che sia una causa che vale la pena sostenere. Potrebbe manipolarti per combattere le sue battaglie al suo posto.

Oroscopo 3 settembre Branko: Toro

Non lasciare che un disaccordo ti faccia impazzire. Hai i documenti (o il messaggio vocale) che dimostrano che hai ragione. Adesso vai a cercarlo.

Oroscopo 3 settembre Branko: Gemelli

Non abbellire la verità perché causerà solo guai inutili. Dichiara semplicemente i fatti e nient’altro che i fatti.

Oroscopo 3 settembre Branko: Cancro

Il tuo ricordo degli eventi non coincide con quello dell’altra parte. Ecco cosa succede quando non hai niente da nascondere e loro lo fanno.

Oroscopo 3 settembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 settembre Branko: Leone

Alcune verità scomode non possono essere spiegate. Dillo solo così com’è e le persone ti apprezzeranno per la tua onestà.

Oroscopo 3 settembre Branko: Vergine

Sarà una giornata confusa con il cielo di domani. Controlla due volte i conti e le somme perché qualcosa si è perso nell’analisi.

Oroscopo 3 settembre Branko: Bilancia

Se tutto è stato sistemato, perché non c’è alcun seguito? Non è il collega che ha la colpa. È un intruso dietro le quinte che sta ingurgitando i lavori.

Oroscopo 3 settembre Branko: Scorpione

Non soffrire in silenzio. Parla! Perché quello che provi è una novità per qualcuno che pensavi fosse al corrente.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 settembre Branko: Sagittario

Scopri più di quanto vuoi su una determinata situazione. Ma tienilo per te per ora perché c’è di più in arrivo.

Oroscopo 3 settembre Branko: Capricorno

Non ti senti a tuo agio nel ricevere elogi, ma batte comunque l’alternativa. Ringrazia gentilmente gli ammiratori per il loro supporto.

Oroscopo 3 settembre Branko: Acquario

Non c’è niente di sbagliato nel far credere alle persone ciò che vogliono credere fintanto che serve al tuo scopo più alto. Detto questo: assicurati che le tue motivazioni siano pure.

Oroscopo 3 settembre Branko: Pesci

Che si tratti di uno scoop interno, di un’offerta speciale limitata o di un suggerimento, meglio che agiate ora. Va bene solo fino a domani.

Queste le previsioni di domani di Branko, nel frattempo potete consultare anche alle previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.