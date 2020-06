Oroscopo Branko domani 30 giugno 2020: previsioni in anteprima

Oroscopo 30 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 giugno Branko: Leone

Le cose non si sono messe insieme in modo tempestivo, ma potrebbe non essere una brutta cosa quando scopri che un ritardo funziona a tuo favore.

Oroscopo 30 giugno Branko: Vergine

Un diamante grezzo è ancora un diamante e se qualcuno può estrarre il potenziale non sfruttato di una situazione, sei tu. Lavoralo per tutto il suo valore.

Oroscopo 30 giugno Branko: Bilancia

Non credi davvero che una certa situazione si risolva, ma qualcun altro lo fa. Affidati alla fede di questa persona. Potresti diventare un credente.

Oroscopo 30 giugno Branko: Scorpione

È allarmante vedere così tante prospettive cadere lungo la strada. Quello che stai subendo è un processo di decantazione che lascerà in piedi solo le opportunità più solide.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 giugno Branko: Sagittario

Un cliente che ti ha ricoperto di soldi ha l’audacia di chiedere di più. Un occhio di riguardo va bene ma non farti sfruttare.

Oroscopo 30 giugno Branko: Capricorno

Stanco dello stesso vecchio giro, ma non sei sicuro del nuovo? Perché sacrificare l’uno per l’altro? Nel mese successivo troverai un modo per colmare il divario tra i due.

Oroscopo 30 giugno Branko: Acquario

Stai costruendo una montagna sopra una cristalliera? Può essere. Ma tieni d’occhio lo sviluppo delle cose nelle prossime quattro settimane.

Oroscopo 30 giugno Branko: Pesci

Abituati a destreggiarti tra diversi progetti contemporaneamente. Invece di disperdere l’energia creativa, questo in realtà la stimola.

