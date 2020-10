Oroscopo Branko domani, 30 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Secondo appuntamento con gli astri, questa volta con un occhio alla prossima giornata. Visto l’ultimo oroscopo di Branko è il momento delle previsioni di domani, 30 ottobre 2020, nel nostro riassunto libero dalle pubblicazioni di Branko online.

Vediamo l’oroscopo di Branko per domani, 30 ottobre 2020 e poi passate all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 30 ottobre Branko: Ariete

Non c’è niente di sbagliato nel pio desiderio. Semmai vuoi sognare in grande quando l’energia del cielo lo permette.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Toro

Pensavi che un capo ti coprisse le spalle, ma non l’ha fatto. In effetti potrebbe essere in via di fuga, quindi dagli un po’ di allentamento.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Gemelli

Una tua offerta che era stata rifiutata viene ora accettata. Ma gioca duro. Puoi fare in modo che questa persona abbassi ancora di più il prezzo richiesto.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Cancro

Qualcuno ha chiesto di te. Potrebbe essere una vecchia fiamma, un futuro datore di lavoro o un venditore che ha qualcosa che desideri.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 30 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 ottobre Branko: Leone

Un’opportunità si rivela un miscuglio quando apprendi che dovrai assumerti la maggior parte dell’onere finanziario. Fallo perché ne varrà la pena.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Vergine

A volte devi andartene perché le persone ti apprezzino e ti paghino quanto vali. E poi a volte è meglio andarsene.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Bilancia

L’idealismo è il nuovo realismo quando un’impresa da non perdere ha successo. Sarà divertente mettere fuori gioco gli scettici.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Scorpione

È difficile accettare che la tua fede in qualcuno fosse mal riposta, ma poi ti sei accontentata per troppo tempo della seconda migliore e hai bisogno di andare avanti.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 ottobre Branko: Sagittario

Quell’ondata di ottimismo è qui per restare o è solo uno stato d’animo passeggero? È qui per restare. In effetti le cose stanno per migliorare molto in pochi giorni.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Capricorno

Stai subendo una trasformazione drammatica e va tutto bene. Potresti tornare a qualcosa che ti sei lasciato alle spalle o trovare un nuovo sbocco per talenti trascurati.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Acquario

Sei arrivato troppo lontano per essere trascinato in situazioni regressive e controproducenti. Sii più esigente riguardo alla compagnia che mantieni.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Pesci

La tua ritrovata solvibilità attira l’attenzione dei creditori affamati. Sii proattivo e trova un modo per ripagarli il prima possibile. Rimarrai un passo avanti al gioco.

Aggiornamento ore 8,00

