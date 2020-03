Oroscopo Branko domani, 31 marzo 2020: anteprima del giorno

Una settimana che inizia, un mese che finisce. Importante crocevia di quest’anno, se consideriamo anche che la primavera deve ancora spiccare veramente il volo. Allora vediamo il punto di vista delle stelle con Branko e le sue anticipazioni di domani, 31 marzo 2020. Al solito, le previsioni sono frutto della nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko sul web.



A seguire i pronostici di Branko per domani, 31 marzo 2020: vediamo le variazioni rispetto all’ oroscopo di oggi e a quello della nuova settimana.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 31 marzo Branko: Ariete

Arriva energia extra grazie all’amico Marte, inizia la settimana molto bene per te. Approfitta di oggi per continuare i tuoi progetti.

Oroscopo 31 marzo Branko: Toro

Per coloro che sono pensierosi per questioni economiche, l’oroscopo sta aspettando l’inizio della settimana come il momento giusto. Approfittane!

Oroscopo 31 marzo Branko: Gemelli

Marte, un pianeta di azione e determinazione, è in perfette condizioni per i nati per i Gemelli. Diventa l’energia da utilizzare per raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo 31 marzo Branko: Cancro

Le previsioni astrali stanno aspettando che le tue condizioni migliorino: Marte benevolo ti incoraggia a guardare al futuro con dinamismo, maggiore fiducia.

Aggiornamento ore 7.00