Oroscopo Branko domani, 8 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 8 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 luglio Branko: Leone

Non ti piace rivisitare qualcosa che consideri un affare fatto, ma una seconda occhiata rivela difetti trascurati la prima volta.

Oroscopo 8 luglio Branko: Vergine

Dopo settimane di tentativi di rifusione in un nuovo ruolo al lavoro, decidi di restare fedele a ciò che hai. Ironia della sorte, questo porta al nuovo inizio che stavi cercando.

Oroscopo 8 luglio Branko: Bilancia

Non molto tiene insieme un’amicizia in questo momento, ma non sei esattamente desideroso di chiudere le cose. Guarda cosa si sviluppa nei prossimi giorni.

Oroscopo 8 luglio Branko: Scorpione

Gli eventi delle ultime due settimane mostrano che le vecchie regole non verranno applicate. Prenditi del tempo per familiarizzare con quelli nuovi.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 luglio Branko: Sagittario

Una situazione che pensavi fosse risolta non lo è. Fai tutto il necessario per risolvere le questioni. Non vuoi essere ostacolato da complicazioni passate.

Oroscopo 8 luglio Branko: Capricorno

O stai cambiando ufficio o la tua clientela sta cambiando. In ogni caso puoi aspettarti nuovi ambienti e nuove opportunità.

Oroscopo 8 luglio Branko: Acquario

Un collega che si aspettava che venissi in sua difesa è sorpreso dalla tua mancanza di sostegno. Cosa puoi dire? Sei esigente riguardo ai tuoi sfavoriti.

Oroscopo 8 luglio Branko: Pesci

In molti modi, non essere autorizzati a scalciare le tracce ha funzionato a tuo vantaggio. Forse sei pronto a rivalutare queste limitazioni alla luce dei recenti guadagni?

