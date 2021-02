Oroscopo Branko domani, 9 febbraio 2021: le previsioni in anteprima

Secondo appuntamento con gli astri, letto l’ultimo oroscopo di Branko per lo studio delle previsioni di domani, 9 febbraio 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Vediamo l’oroscopo di Branko per domani, 9 febbraio 2021 e poi occhi sull’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 febbraio Branko: Ariete

È appena iniziata una disputa sul modo in cui viene gestita una situazione. Non sei l’unico a presentare un reclamo. C’è una tempesta in arrivo.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Toro

Non puoi permetterti di scuotere la barca in questo momento. Di recente ci sono state abbastanza interruzioni. Lascia stare le cose finché non sarai attraccato al sicuro dopo il 17 febbraio.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Gemelli

A volte una delusione può essere una buona cosa, specialmente quando ti permette di liberarti di qualcosa che non avresti mai voluto fare in primo luogo.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Cancro

Lanciare la battaglia per vincere la guerra non è mai stato più costoso. Ciò che ottieni in cambio compenserà più che la perdita che senti.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 9 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 febbraio Branko: Leone

Le stelle ti stanno spingendo ad espandere i tuoi orizzonti. Aspettatevi che passino dalla carota al bastone nelle prossime settimane, ma è tutto al servizio di una buona causa.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Vergine

Di ‘a un partner che sei lì per lui / lei, ma questo non si estende al resto del cast stravagante di personaggi. Non sei meschino, sei solo ragionevole.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Bilancia

Non sarai felice di apprendere che qualcosa che era sul tavolo è stato tolto. Insisti affinché riappaia entro la fine della giornata.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Scorpione

I bisogni non sono un segno di debolezza. In realtà sono una buona ragione per avere qualcuno nella tua vita. Non puoi fare tutto da solo, lo sai.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 febbraio Branko: Sagittario

Potresti sentire un calo di entusiasmo per le cose che prima ti eccitavano, ma va bene perché i tuoi gusti stanno cambiando.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Capricorno

Le cose non andranno a posto come vorresti. Ma invece di forzare un adattamento, potresti considerare di espandere la tua visione.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Acquario

Recuperare non significa tornare alle cose come erano una volta. Il secondo round è una seconda possibilità, non un ripensamento.

Oroscopo 9 febbraio Branko: Pesci

Se la necessità è la madre dell’invenzione, il tuo bisogno di fare soldi ora ti trasformerà in un vero Leonardo da Vinci.

Aggiornamento ore 9,00

