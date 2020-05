Oroscopo Branko domani, 9 maggio 2020: anteprima del giorno

Oroscopo 9 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 maggio Branko: Leone

Qualcuno a cui sei vicino potrebbe fare qualcosa di scioccante, ma avresti dovuto vederlo arrivare. Si sono comportati in modo irregolare per qualche tempo, ma eri così impegnato con i tuoi piani che non hai notato. Ora non hai altra scelta che agire.

Oroscopo 9 maggio Branko: Vergine

Amici e familiari ti tratteranno come dei re nelle prossime 24 ore. Cosa stanno facendo? Una domanda migliore potrebbe essere: perché sei così sospettoso? Alle persone che ti amano non è permesso compiacerti o ricompensarti? Non tutti sono ingannevoli.

Oroscopo 9 maggio Branko: Bilancia

Trova sicuramente il modo di aumentare il tuo potere di guadagno, ma aspetta fino a quando l’influenza della luna piena di ieri è svanita prima di fare qualsiasi mossa dura e veloce. Inoltre, riconosci che i tuoi piani e quelli di altre persone si sovrapporranno sicuramente in vari punti. Quindi lavora con loro.

Oroscopo 9 maggio Branko: Scorpione

La luna piena sembra averti annunciato che non dovevi aspettarti accadesse qualcosa, ma invece è accaduto qualcosa di inaspettato. Prendi come promemoria cosmico che non dovresti mai dare nulla per scontato nella vita, specialmente non le persone!

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 maggio Branko: Sagittario

Devi mantenere la tua intelligenza su di te perché i pianeti avvertono che qualcuno potrebbe provare a prenderti qualcosa che non vuoi rinunciare. Se ti dicono di guardare in una direzione potrebbe essere perché non vogliono che tu guardi altrove.

Oroscopo 9 maggio Branko: Capricorno

I pianeti indicano che entrerai in contatto con qualcuno che è diverso da te quanto è possibile ottenere. Stranamente, ci sarà un’attrazione reciproca istantanea e potrebbe essere l’inizio di una bella amicizia. A volte gli opposti vanno d’accordo.

Oroscopo 9 maggio Branko: Acquario

Liberati delle routine e delle abitudini che ti trattengono e non lasciare che simili restrizioni ti vincoleranno in futuro. Dato che uno dei segni “fissi” dello zodiaco non reagisci sempre bene alle circostanze mutevoli, ma gli eventi ti stanno spingendo ad essere molto più flessibile.

Oroscopo 9 maggio Branko: Pesci

Se senti la necessità di provare qualcosa di nuovo, provalo. Non importa cosa possano pensare o dire gli altri, l’unica cosa che conta è che stai ascoltando e agendo su ciò che la tua voce interiore ti dice. Tempo per una nuova avventura.

Queste le previsioni di domani di Branko

